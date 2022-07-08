Клубника со сливками. История самого популярного десерта Уимблдона

Сейчас в Британии проходит знаменитый Уимблдонский теннисный турнир, который, как все английское, сопровождают традиции

Уимблдонский турнир – это теннисный турнир, который, пожалуй, строже всех остальных, соблюдает традиции. И меню турнира – одна из этих важных традиций. Об этом пишет Woman And Home.

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Традиционно, турнир проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне. На трибунах частенько можно увидеть селебрити и членов королевской семьи. А игроки обязаны выходить на поле только в белоснежной форме. Не разрешается даже проводить тренировки в форме другого цвета. А производители должны за 90 дней до начала соревнований представить на согласование организаторам дизайн игровой формы участников.

Другого цвета может быть лишь небольшой логотип, или полоска-окантовка. Даже подошва кроссовок, а также нижнее белье должно быть белого цвета. Ранее игроки кланялись членам королевской семьи, теперь они это делают только перед королевой Елизаветой и принцем Чарльзом.

Существует дресс-код и для гостей, особенно для тех, кто сидит близко к центральной, королевской ложе. А также традиция есть и пить то же, что вкушали и первые посетители Уимблдона с конца ХІХ — начала ХХ века.

[ + – ] Клубника и шампанское - традиционное угощение Уимблдона Фото: Соцсети

И главное блюдо в меню – это клубника со сливками. Порция из 10 ягод стоит 2,50 фунта и за все время турнира гости съедают этого угощения несколько десятков тысяч порций.

Сообщается, что первый раз клубнику со сливками подали во время первого турнира в 1877 году, когда на нем присутствовали всего 200 человек.

Джонни Перкинс, глава отдела по связям с общественностью Всеанглийского клуба, объяснил в 2015 году, что причина возникновения этого блюда была очень прозаична: "Вероятно, это было связано с двумя причинами: когда проводился турнир – сезон клубники был в разгаре, и в викторианской Англии это была модная еда. Клубнику со сливками ели во время послеобеденного чая", — пояснил Перкинс. Чай пили и на турнире, так что традиция прижилась.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Впрочем, десерт возник задолго до тенниса. Считается, что клубника и сливки впервые были поданы на стол в 1509 году кардиналом Томасом Вулси, правой рукой Генриха VIII.

Клубника была очень популярна и считалась лекарственным средством. Она якобы облегчала родовые схватки, очищала дыхание, а также кровь, печень и селезенку.

Цена на десерт осталась прежней, так как выращивают клубнику для Уимблдона тут же, в графстве Кент. Поставляет ее компания Hugh Lowe Farms и она должна соответствовать требованиям "Класса 1" – а это значит, быть безупречной, красивой и вкусной.

[ + – ] Клубника, выращенная специально для Уимблдонского турнира Фото: Соцсети

Но кроме клубники на турнире также съедают полтонны малины и выпивают 300 тысяч стаканов освежающего коктейля Пиммс. Популярно и шампанское, хоть это не так традиционно, как Пиммс – коктейль из английского ликера со льдом и лимонадом. Стоимость бокала шампанского на турнире – 8 евро.