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Клубника со сливками. История самого популярного десерта Уимблдона

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уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир, пиммс, десерт
Фото: Getty Images | Клубника со сливками и Пиммс - традиционное меню на Уимблдонском турнире

Сейчас в Британии проходит знаменитый Уимблдонский теннисный турнир, который, как все английское, сопровождают традиции

Уимблдонский турнир – это теннисный турнир, который, пожалуй, строже всех остальных, соблюдает традиции. И меню турнира – одна из этих важных традиций. Об этом пишет Woman And Home.

Традиционно, турнир проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне. На трибунах частенько можно увидеть селебрити и членов королевской семьи. А игроки обязаны выходить на поле только в белоснежной форме. Не разрешается даже проводить тренировки в форме другого цвета. А производители должны за 90 дней до начала соревнований представить на согласование организаторам дизайн игровой формы участников.

Другого цвета может быть лишь небольшой логотип, или полоска-окантовка. Даже подошва кроссовок, а также нижнее белье должно быть белого цвета. Ранее игроки кланялись членам королевской семьи, теперь они это делают только перед королевой Елизаветой и принцем Чарльзом.

Существует дресс-код и для гостей, особенно для тех, кто сидит близко к центральной, королевской ложе. А также традиция есть и пить то же, что вкушали и первые посетители Уимблдона с конца ХІХ — начала ХХ века.

уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
Клубника и шампанское - традиционное угощение Уимблдона
Фото: Соцсети

И главное блюдо в меню – это клубника со сливками. Порция из 10 ягод стоит 2,50 фунта и за все время турнира гости съедают этого угощения несколько десятков тысяч порций.

Сообщается, что первый раз клубнику со сливками подали во время первого турнира в 1877 году, когда на нем присутствовали всего 200 человек.

Джонни Перкинс, глава отдела по связям с общественностью Всеанглийского клуба, объяснил в 2015 году, что причина возникновения этого блюда была очень прозаична: "Вероятно, это было связано с двумя причинами: когда проводился турнир – сезон клубники был в разгаре, и в викторианской Англии это была модная еда. Клубнику со сливками ели во время послеобеденного чая", — пояснил Перкинс. Чай пили и на турнире, так что традиция прижилась.

уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир, пиммс
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
Фото: Соцсети
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
Фото: Соцсети
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
Фото: Соцсети
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
Фото: Соцсети
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир, пиммс
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир
уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир

Впрочем, десерт возник задолго до тенниса. Считается, что клубника и сливки впервые были поданы на стол в 1509 году кардиналом Томасом Вулси, правой рукой Генриха VIII.

Клубника была очень популярна и считалась лекарственным средством. Она якобы облегчала родовые схватки, очищала дыхание, а также кровь, печень и селезенку.

Цена на десерт осталась прежней, так как выращивают клубнику для Уимблдона тут же, в графстве Кент. Поставляет ее компания Hugh Lowe Farms и она должна соответствовать требованиям "Класса 1" – а это значит, быть безупречной, красивой и вкусной.

уимблдон, клубника со сливками, теннисный турнир, пиммс, десерт
Клубника, выращенная специально для Уимблдонского турнира
Фото: Соцсети

Но кроме клубники на турнире также съедают полтонны малины и выпивают 300 тысяч стаканов освежающего коктейля Пиммс. Популярно и шампанское, хоть это не так традиционно, как Пиммс – коктейль из английского ликера со льдом и лимонадом. Стоимость бокала шампанского на турнире – 8 евро.