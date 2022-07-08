Полуниця з вершками. Історія найпопулярнішого десерту Вімблдону

Зараз у Британії відбувається знаменитий Вімблдонський тенісний турнір, який, як усе англійське, супроводжують традиції.

Вімблдонський турнір — це тенісний турнір, який, мабуть, суворіше за решту дотримується традиції. І меню турніру — одна з цих важливих традицій. Про це пише Woman And Home.

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Традиційно, турнір проходить на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету у Вімблдоні. На трибунах часто можна побачити селебриті й членів королівської сім'ї. А гравці повинні виходити на поле тільки в білій формі. Не дозволяється навіть проводити тренування у формі іншого кольору. А виробники мають за 90 днів до початку змагань подати на узгодження організаторам дизайн ігрової форми учасників.

Іншого кольору може бути лише невеликий логотип або смужка-окантовка. Навіть підошва кросівок, а також спідня білизна має бути білого кольору. Раніше гравці кланялися членам королівської родини, тепер вони це роблять лише перед королевою Єлизаветою та принцом Чарльзом.

Існує дрес-код і для гостей, особливо для тих, хто сидить близько до центральної королівської ложі. А також традиція їсти й пити те, що їли й перші відвідувачі Вімблдону з кінця ХІХ – початку ХХ століття.

[ + – ] Полуниця та шампанське — традиційне частування Вімблдону Фото: Соцсети

І головна страва в меню — це полуниця з вершками. Порція з 10 ягід коштує 2,50 фунта, і за весь час турніру гості з'їдають цього частування кілька десятків тисяч порцій.

Повідомляється, що вперше полуницю з вершками подали під час першого турніру в 1877 році, коли на ньому були лише 200 осіб.

Джонні Перкінс, голова відділу зв'язків із громадськістю Всеанглійського клубу, пояснив у 2015 році, що причина виникнення цієї страви була дуже прозаїчна: "Ймовірно, це було пов'язано з двома причинами: коли проводився турнір, сезон полуниці був у розпалі, та й у вікторіанській Англії це була модна їжа. Полуницю з вершками їли під час пообіднього чаю", — пояснив Перкінс. Чай пили і на турнірі, тож традиція прижилася.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Утім десерт виник задовго до тенісу. Вважається, що полуниця та вершки вперше були подані на стіл у 1509 році кардиналом Томасом Вулсі, правою рукою Генріха VIII.

Полуниця була дуже популярна та вважалася лікарським засобом. Вона нібито полегшувала перейми, очищала дихання, а також кров, печінку та селезінку.

Ціна на десерт залишилася незмінною, тому що вирощують полуницю для Вімблдону тут же, у графстві Кент. Постачає її компанія Hugh Lowe Farms, і вона повинна відповідати вимогам "Класу 1" — а це означає бути бездоганною, красивою та смачною.

[ + – ] Полуниця, вирощена спеціально для турніру Вімблдону Фото: Соцсети

Але, окрім полуниці, на турнірі також з'їдають пів тонни малини та випивають 300 тисяч склянок освіжаючого коктейлю піммс. Популярне і шампанське, хоч воно не таке традиційне, як піммс — коктейль із англійського лікеру з льодом і лимонадом. Вартість келиха шампанського на турнірі — 8 євро.