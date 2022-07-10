Умерла Лили Сафра, богатейшая жительница Монако, ставшая героиней скандального романа
При жизни Лили увлекалась двумя вещами – драгоценности и благотворительность
В возрасте 87 лет умерла богатейшая женщина Монако Лили Сафра. Ее состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов и большую его часть она тратила на благотворительность. Также Лили обожала драгоценности, но часть из них она продала, чтобы раздать средства благотворительным фондам. Об этом сообщает Bloomberg.
Лили Сафра, урожденная Уоткинс была родом из Бразилии, родилась в семье железнодорожного инженера и уругвайки с русскими корнями. Она четыре раза была замужем и каждый раз за очень состоятельными людьми.
Ее первым мужем в 17 лет стал чулочный магнат Марио Коэн. В браке у них родились трое детей, и пара развелась в 1960-х.
Вторым мужем Лили стал Альфредо Монтеверде, владелец бразильской сети магазинов бытовой техники Ponto Frio, который бежал из Европы в 1939 году. Он покончил с собой в 1969 году. Через месяц после его смерти Лили переехала в Лондон. Банкир ее покойного мужа, Эдмонд Сафра, помог ей обеспечить контроль над состоянием ее покойного супруга.
Она встречалась с Эдмоном, но его семья, евреи-сефарды, не одобряли его связь с Лили, которая была еврейкой-ашкенази. Так что роман закончился, и в 1972 году Лили вышла замуж за бизнесмена Сэмюэля Бендахана, еврея-сефарда. Правда расстались они уже через две недели и через год она с ним развелась.
В 1976 году она все же вышла замуж за Эдмонда Сафра. Он основал Республиканский национальный банк Нью-Йорка и обеспечил Лили шикарную жизнь. Они делили свое время между домами в Нью-Йорке, Монако, Женеве и знаменитой вилле Леопольда на Французской Ривьере.
2 декабря 1999 года Лили и Эдмонд Сафра получили гражданство Монако, но вскоре Эдмон умер во время пожара, который был признан умышленным поджогом.
Сафра оставил 50% своих активов нескольким благотворительным организациям, а оставшуюся часть разделил между членами своей семьи и женой Лили, которая получила 800 миллионов долларов.
Лили Сафра поддерживала многочисленные фонды, организации и благотворительные организации. В 1977 году она, ее муж Эдмонд Сафра и Нина Вайнер основали Международный фонд сефардского образования, также она возглавляла Фонд Эдмонда Дж. Сафры, который поддерживает медицинские исследования и гуманитарную помощь.
Также она поддерживала Американский Красный Крест, помогала жертвам урагана Катрина, и устраивала аукционы, на которых продавала свои драгоценности и антикварную мебель, чтобы получить деньги на благотворительность.
Кроме этого Лили Сафра стала героиней скандального романа "Императрица Бьянка", написанного леди Колин Кэмпбелл, автор книг о британской королевской семье. Роман был издан в 2005 году и адвокат Лили подал в суд, утверждая от имени своей клиентки, что "ее жизнь была украдена", правда в "Императрице Бьянке" Лили представала убийцей и аферисткой. Роман был отозван, а всего экземпляры книги – уничтожены. Его переиздали три года спустя, немного изменив. В 2010-м вышла биографическая книга о Лили "Золотая лилия", авторства Изабель Винсент.
По данным Forbes на 10 июля, состояние Сафры оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, она была богатейшей женщиной Монако. Причиной смерти местные СМИ называют рак поджелудочной железы.