Умерла Лили Сафра, богатейшая жительница Монако, ставшая героиней скандального романа

При жизни Лили увлекалась двумя вещами – драгоценности и благотворительность

В возрасте 87 лет умерла богатейшая женщина Монако Лили Сафра. Ее состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов и большую его часть она тратила на благотворительность. Также Лили обожала драгоценности, но часть из них она продала, чтобы раздать средства благотворительным фондам. Об этом сообщает Bloomberg.

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Лили Сафра, урожденная Уоткинс была родом из Бразилии, родилась в семье железнодорожного инженера и уругвайки с русскими корнями. Она четыре раза была замужем и каждый раз за очень состоятельными людьми.

Ее первым мужем в 17 лет стал чулочный магнат Марио Коэн. В браке у них родились трое детей, и пара развелась в 1960-х.

Вторым мужем Лили стал Альфредо Монтеверде, владелец бразильской сети магазинов бытовой техники Ponto Frio, который бежал из Европы в 1939 году. Он покончил с собой в 1969 году. Через месяц после его смерти Лили переехала в Лондон. Банкир ее покойного мужа, Эдмонд Сафра, помог ей обеспечить контроль над состоянием ее покойного супруга.

Она встречалась с Эдмоном, но его семья, евреи-сефарды, не одобряли его связь с Лили, которая была еврейкой-ашкенази. Так что роман закончился, и в 1972 году Лили вышла замуж за бизнесмена Сэмюэля Бендахана, еврея-сефарда. Правда расстались они уже через две недели и через год она с ним развелась.

В 1976 году она все же вышла замуж за Эдмонда Сафра. Он основал Республиканский национальный банк Нью-Йорка и обеспечил Лили шикарную жизнь. Они делили свое время между домами в Нью-Йорке, Монако, Женеве и знаменитой вилле Леопольда на Французской Ривьере.

2 декабря 1999 года Лили и Эдмонд Сафра получили гражданство Монако, но вскоре Эдмон умер во время пожара, который был признан умышленным поджогом.

Сафра оставил 50% своих активов нескольким благотворительным организациям, а оставшуюся часть разделил между членами своей семьи и женой Лили, которая получила 800 миллионов долларов.

Лили Сафра поддерживала многочисленные фонды, организации и благотворительные организации. В 1977 году она, ее муж Эдмонд Сафра и Нина Вайнер основали Международный фонд сефардского образования, также она возглавляла Фонд Эдмонда Дж. Сафры, который поддерживает медицинские исследования и гуманитарную помощь.

Также она поддерживала Американский Красный Крест, помогала жертвам урагана Катрина, и устраивала аукционы, на которых продавала свои драгоценности и антикварную мебель, чтобы получить деньги на благотворительность.

Кроме этого Лили Сафра стала героиней скандального романа "Императрица Бьянка", написанного леди Колин Кэмпбелл, автор книг о британской королевской семье. Роман был издан в 2005 году и адвокат Лили подал в суд, утверждая от имени своей клиентки, что "ее жизнь была украдена", правда в "Императрице Бьянке" Лили представала убийцей и аферисткой. Роман был отозван, а всего экземпляры книги – уничтожены. Его переиздали три года спустя, немного изменив. В 2010-м вышла биографическая книга о Лили "Золотая лилия", авторства Изабель Винсент.

[ + – ] Роман-биография о Лили Сафра "Позолоченная лилия" Фото: Скриншот

По данным Forbes на 10 июля, состояние Сафры оценивалось в 1,3 миллиарда долларов, она была богатейшей женщиной Монако. Причиной смерти местные СМИ называют рак поджелудочной железы.