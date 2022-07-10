Померла Лілі Сафра, найбагатша мешканка Монако, яка стала героїнею скандального роману

За життя Лілі захоплювалася двома речами — коштовностями та благодійністю

У віці 87 років померла найбагатша жінка Монако Лілі Сафра. Її статки оцінювалися в 1,3 мільярда доларів і більшу їхню частину вона витрачала на благодійність. Також Лілі любила коштовності, але частину з них вона продала, щоб роздати кошти благодійним фондам. Про це повідомляє Bloomberg.

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Лілі Сафра, уроджена Воткінс була родом з Бразилії, народилася в сім'ї залізничного інженера та уругвайки з російським корінням. Вона чотири рази була одружена і щоразу за дуже заможними людьми.

Її першим чоловіком у 17 років став панчоховий магнат Маріо Коен. У шлюбі в них народилося троє дітей, і пара розлучилася у 1960-х.

Другим чоловіком Лілі став Альфредо Монтеверде, власник бразильської мережі магазинів побутової техніки Ponto Frio, який утік із Європи 1939 року. Він наклав на себе руки у 1969 році. Через місяць після смерті Лілі переїхала до Лондона. Банкір її покійного чоловіка, Едмонд Сафра, допоміг їй забезпечити контроль за статком її покійного чоловіка.

Вона зустрічалася з Едмоном, але його сім'я, євреї-сефарди, не схвалювали його зв'язок із Лілі, яка була єврейкою-ашкеназі. Отже, роман закінчився, і в 1972 році Лілі вийшла заміж за бізнесмена Семюеля Бендахана, єврея-сефарда. Щоправда, розійшлися вони вже через два тижні і через рік вона з ним розлучилася.

У 1976 році вона все ж таки вийшла заміж за Едмонда Сафра. Він заснував Республіканський національний банк Нью-Йорка та забезпечив Лілі шикарне життя. Вони ділили свій час між будинками в Нью-Йорку, Монако, Женеві та знаменитій віллі Леопольда на Французькій Рів'єрі.

2 грудня 1999 року Лілі та Едмонд Сафра отримали громадянство Монако, але незабаром Едмон помер під час пожежі, яку визнано навмисним підпалом.

Сафра залишив 50% своїх активів декільком благодійним організаціям, а частину, що залишилася, розділив між членами своєї сім'ї та дружиною Лілі, яка отримала 800 мільйонів доларів.

Лілі Сафра підтримувала численні фонди, організації та благодійні організації. У 1977 році вона, її чоловік Едмонд Сафра та Ніна Вайнер заснували Міжнародний фонд сефардської освіти, також вона очолювала Фонд Едмонда Дж. Сафри, який підтримує медичні дослідження та гуманітарну допомогу.

Також вона підтримувала Американський Червоний Хрест, допомагала жертвам урагану Катріна, та влаштовувала аукціони, на яких продавала свої коштовності та антикварні меблі, щоб отримати гроші на благодійність.

Окрім цього, Лілі Сафра стала героїнею скандального роману "Імператриця Б'янка", написаного леді Колін Кемпбелл, авторка книг про британську королівську родину. Роман виданий у 2005 році і адвокат Лілі подав до суду, стверджуючи від імені своєї клієнтки, що "її життя вкрадене", правда в "Імператриці Б'янці" Лілі поставала вбивцею та аферисткою. Роман відкликали, а всі екземпляри книги — знищено. Його перевидали через три роки, трохи змінивши. 2010-го вийшла біографічна книга про Лілі "Золота лілія", авторства Ізабель Вінсент.

[ + – ] Роман-біографія про Лілі Сафра "Золота лілія" Фото: Скриншот

За даними Forbes на 10 липня, статки Сафри оцінювалися в 1,3 мільярда доларів, вона була найбагатшою жінкою Монако. Причиною смерті місцеві ЗМІ називають рак підшлункової залози.