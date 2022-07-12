Суперлуние 13 июля 2022 в Козероге. Как повлияет на страну и украинцев

Полнолуние в Козероге 13 июля наступит в 21.37 и это будет очень эмоциональный период, так что важно сохранять спокойствие и присутствие духа

13 июля наступил полнолуние в Козероге – важный и тревожный период, который нужно пережить, сохраняя душевное спокойствие.

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Козерог является самым материальным и практичным знаком Зодиака, который относится к стихии Земли. Его основные характеристики – настойчивость, мудрость и основательность.

Энергия этого знака способствует достижению совершенства, а также реализации задуманного. В этот день многие люди могут почувствовать прилив энергии и вдохновения. Однако, к этому ощущению нужно относиться очень внимательно и использовать эту энергию осмотрительно.

Ведь Козерогом управляет планета Сатурн — планета норм и строгих ретроградных правил. Так что, Луна в Козероге означает, что это будет период холодного расчета, практичности и принятия жестких и ранящих решений. В этот период не стоит рассчитывать на нежность и мягкость. Также это время для мести, которая, как известно, блюдо, которую подают холодным. Нужно помнить, что период полнолуния и суперлуния в Козероге – это очень эмоциональное время, когда нелегко сохранить душевное спокойствие и избежать конфликтов.

Так что в этом время лучше избегать ссор с родными, чтобы не навредить и не обидеть их ненароком. Также не стоит конфликтовать с коллегами по работе – можно нечаянно совершить опрометчивые поступки, о которых вы потом будете жалеть. В знаке Козерога Луна в статусе изгнания, что значит — чувства и эмоции легко подавляются разумом. 13 июля на первый план выходит рациональность и социальная сфера. В это время хорошо налаживать отношения с теми, кто выше вас по статусу и старше по возрасту.

В то же время полнолуние в Козероге благоприятно для повышения статуса и получения новой должности, стремление к получению власти проявится очень ярко. Но нужно помнить, что только те, кто сохранят "холодную голову" смогут выйти на более высокий духовный уровень и получат возможность активно воздействовать на события. Именно с 13 июля наступают две недели спокойных и логичных дней, когда энергия будет максимально рациональной.

Полнолуние в Козероге завершит масштабные циклы прошлого и подготовит к переходу на новый уровень. Но стоит помнить, что для того, чтобы был создан новый порядок – старый должен быть разрушен. Это применимо и для каждой отдельной личности: им стоит привести в порядок свой внутренний мир, чтобы быть готовым к потерям. Облегчить этот период поможет осознание того, что потери коснуться того, что уже и так мертво и просто тянет назад. Тяжело это будет терять только в силу привычки и не более.

Интересно, что для Украины и происходящего сейчас в нашей стране, полнолуние также будет иметь важное значение, ведь Сатурн ассоциируется с ответственностью и зрелостью. Планета перемещается по Водолею и призывает свободный мир объединяться против мирового зла. Это хорошее время для установления дружеских взаимоотношений, создания групп и сообществ по интересам. Полнолуние под управлением Сатурна в Водолее акцентирует вопросы объединения в самом широком смысле – ради сохранения мира на Земле.

Нужно напомнить, что вторая половина июля – это отличный период для политиков и общественных деятелей, словом тех, кто стремится управлять людьми. Ведь, начиная с Суперлуния 13 июля наступает время, когда людей становится легче контролировать и организовывать их.

Чего нельзя делать в Суперлуние 13 июля 2022 года

Это энергетически очень сильное время, так что лучше вести себя осторожно, чтобы уберечь себя от негативного влияния Луны. Астрологи рекомендуют стараться мыслить и действовать взвешенно и спокойно. Стоит избегать:

ссор и обид;

работ в саду и огороде;

одалживания денег, не стоит брать кредиты;

планирования будущего;

резких эмоциональных реакций;

рискованных поступков;

принятия необдуманных решений;

не нужно делать дорогие покупки;

не нужно радикально менять внешность: стричься, красить волосы, делать татуировки и пластические операции.

Что можно и нужно делать в период, когда Луна в Козероге:

заниматься творчеством и хобби;

встречаться с приятными людьми;

в этот период стоит избавиться от балласта, читай, от ненужных вещей и эмоций;

стоит уделить больше времени родным и близким;

это хорошее время для налаживания отношений;

и это прекрасное время, чтобы уделить время себе и поухаживать за собой.

И стоит помнить, в полнолуние важно с особым вниманием отнестись к здоровью и питанию: не употреблять алкоголь, не переедать и не переутомляться. Лучше вовремя ложитесь спать. Но если со сном будут проблемы, а это часто происходит в полнолуние у всех знаков Зодиака, то можно обратить свой взор на небо и наблюдать самое яркое суперлуние этого года. Стоит помнить, что не смотря на смутные времена, возможно сохранить физическое и душевное состояние, если гнать от себя тягостные мысли и больше времени уделять уходу за телом и восстановлению стабильного эмоционального фона.