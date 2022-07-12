Супермісяць 13 липня 2022 року в Козерозі. Як вплине на країну й українців

Повний місяць у Козерозі 13 липня настане о 21:37, і це буде дуже емоційний період, тож важливо зберігати спокій і міцність духу.

13 липня настане повний місяць у Козерозі — важливий і тривожний період, який треба пережити, зберігаючи душевний спокій.

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Козеріг є найматеріальнішим і найпрактичнішим знаком Зодіаку, який належить до стихії Землі. Його основні характеристики: наполегливість, мудрість і ґрунтовність.

Енергія цього знака сприяє досягненню досконалості й навіть реалізації задуманого. У цей день багато людей можуть відчути приплив енергії та натхнення. Однак до цього відчуття потрібно ставитися дуже уважно та використовувати цю енергію обачно.

Адже Козерогом керує планета Сатурн — планета норм і суворих ретроградних правил. Отже, Місяць у Козерозі означає, що це буде період холодного розрахунку, практичності й ухвалення жорстких і болісних рішень. У цей період не варто розраховувати на ніжність і м'якість. Також це час для помсти, яка, як відомо, страва, яку подають холодною. Потрібно пам'ятати, що період повного місяця та супермісяця в Козерозі — це дуже емоційний час, коли нелегко зберегти душевний спокій і уникнути конфліктів.

Тож у цей час краще уникати сварок із рідними, щоб не нашкодити й не образити їх ненароком. Також не варто конфліктувати з колегами на роботі — можна ненароком здійснити необачні вчинки, про які ви потім шкодуватимете. У знаку Козерога Місяць у статусі вигнання, це означає, що почуття й емоції легко придушуються розумом. 13 липня на перший план виходить раціональність і соціальна сфера. У цей час добре налагоджувати стосунки з тими, хто вищий за вас за статусом і старший за віком.

Водночас повний місяць у Козерозі сприятливий для підвищення статусу й отримання нової посади, прагнення до отримання влади виявиться дуже яскраво. Але треба пам'ятати, що тільки ті, хто збереже "холодну голову", зможуть вийти на вищий духовний рівень і матимуть можливість активно впливати на події. Саме з 13 липня настають два тижні спокійних і логічних днів, коли енергія буде максимально раціональною.

Повний місяць у Козерозі завершить масштабні цикли минулого та підготує до переходу на новий рівень. Але варто пам'ятати, що для того, щоб було створено новий порядок, старий має бути зруйнований. Це можна застосовувати й для кожної окремої особистості: їм варто упорядкувати свій внутрішній світ, щоби бути готовими до втрат. Полегшити цей період допоможе усвідомлення того, що втрати торкнутися того, що вже мертве й просто тягне назад. Важко це втрачати тільки через звичку і не більше.

Цікаво, що для України й того, що відбувається зараз у нашій країні, повний місяць також матиме важливе значення, адже Сатурн асоціюється з відповідальністю та зрілістю. Планета переміщається за Водолієм і закликає вільний світ об'єднуватися проти світового зла. Це гарний час для встановлення дружніх взаємин, створення груп і спільнот за інтересами. Повний місяць під керівництвом Сатурна у Водолії акцентує питання об'єднання в найширшому сенсі — заради збереження миру на Землі.

Друга половина липня — це чудовий період для політиків і громадських діячів, словом тих, хто прагне керувати людьми. Адже, починаючи із супермісяця 13 липня, настає час, коли людей стає легше контролювати й організовувати.

Чого не можна робити під час супермісяця 13 липня 2022 року

Це енергетично дуже сильний час, так що краще поводитися обережно, щоб уберегти себе від негативного впливу Місяця. Астрологи рекомендують намагатися мислити й діяти виважено та спокійно. Варто уникати:

сварок і образ;

робіт у саду та на городі;

позичання грошей, не варто брати кредити;

планування майбутнього;

різких емоційних реакцій;

ризикованих учинків;

ухвалення необдуманих рішень;

не потрібно робити дорогі покупки;

не потрібно радикально змінювати зовнішність: стригтися, фарбувати волосся, робити татуювання та пластичні операції.

Що можна та потрібно робити в період, коли Місяць у Козерозі:

займатися творчістю й хобі;

зустрічатися з приємними людьми;

у цей період варто позбутися баласту, отже, непотрібних речей і емоцій;

варто приділити більше часу рідним і близьким;

це гарний час для налагодження стосунків;

і це чудовий час, щоб приділити час собі та доглядати за собою.

І варто пам'ятати, що в повний місяць важливо з особливою увагою поставитися до здоров'я та харчування: не вживати алкоголь, не переїдати й не втомлюватися. Краще вчасно лягайте спати. Але якщо зі сном будуть проблеми, а це часто відбувається в повний місяць у всіх знаків Зодіаку, то можна звернути свій погляд на небо та спостерігати найяскравіший супермісяць цього року. Варто пам'ятати, що незважаючи на смутні часи, можна зберегти фізичний і душевний стан, якщо гнати від себе тяжкі думки та більше часу приділяти догляду за тілом і відновленню стабільного емоційного фону.