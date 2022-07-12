Теннисистка Мария Шарапова впервые стала матерью

Отец ребенка – британец Александр Гилкс, бывший муж дизанейра Миши Ноноо

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о том, что родила первенца. Правда она не написала более никаких подробностей. Так что пол ребенка неизвестен.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Всего несколько месяцев назад, в середине апреля Шарапова объявила в соцсетях о своей беременности и опубликовала фото в подтверждение.

На днях Шарапова неожиданно изменила персональную подпись — просто "мама" с маленьким мишкой-эмоджи рядом. Пока больше никаких объявлений от бывшей звезды тенниса не последовало.

[ + – ] Мария Шарапова и Александр Гилкс Фото: Instagram mariasharapova

Надо думать, что она позже сообщит все подробности. Новорожденный стал первенцем для Марии и ее жениха Александра Гилкса.

В 2017 году Гилкс развелся с известным дизайнером Мишей Ноноо, но детей у них не было. Гилкс, напомним, является известным аукционистом и основателем платформы Paddle8, на которой продаются произведения искусства.

Шарапова в 2005 году недолго встречалась с солистом поп-рок группы Maroon 5 Адамом Левином. В 2010 она объявила о помолвке со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, через два года пара рассталась.

До 2015 гда Шарапова встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Отношения с Гилксом она начала спустя три года.