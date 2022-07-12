Тенісистка Марія Шарапова вперше стала матір'ю

Батько дитини- британець Олександр Гілкс, колишній чоловік дизайнерки Міші Нону

Знаменита російська тенісистка Марія Шарапова повідомила про те, що народила первістка. Щоправда, вона не написала більше ніяких подробиць. Так що стать дитини невідома.

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Лише кілька місяців тому, в середині квітня Шарапова оголосила в соцмережах про свою вагітність і опублікувала фото на підтвердження.

Днями Шарапова несподівано змінила персональний підпис — просто "мама" з маленьким ведмедиком-емоджі поруч. Поки більше жодних оголошень від колишньої зірки тенісу не надійшло.

[ + – ] Марія Шарапова та Олександр Гілкс Фото: Instagram mariasharapova

Варто думати, що вона пізніше повідомить усі подробиці. Новонароджений став первістком для Марії та її нареченого Олександра Гілкса.

У 2017 році Гілкс розлучився з відомою дизайнеркою Мішею Нону, але дітей у них не було. Гілкс, нагадаємо, є відомим аукціоністом та засновником платформи Paddle8, на якій продаються витвори мистецтва.

Шарапова у 2005 році недовго зустрічалася із солістом попрок гурту Maroon 5 Адамом Левіном. У 2010 вона оголосила про заручини зі словенським баскетболістом Сашкою Вуячичем, через два роки пара розлучилася.

До 2015 року Шарапова зустрічалася з болгарським тенісистом Григором Димитровим. Стосунки з Гілксом вона почала через три роки.