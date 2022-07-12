Принцесса Анна воссоединилась с бывшим мужем ради свадьбы его дочери
Хоть и не все гладко при дворе, но дочь королевы Елизаветы продемонстрировала, что семья – это главное
Принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы, на собственном примере продемонстрировала, насколько важна семья и посетила свадьбу дочери своего бывшего мужа – Марка Филлипса. Также на торжестве присутствовали ее дети: Зара и Питер, которые прибыли, чтобы поддержать свою сводную сестру Стефани. Об этом пишет Tatler.
24-летняя Стефани росла вместе с детьми своего отца от первого брака с принцессой, так что всех членов семьи Анны связывает крепкая дружба. С первым мужем, капитаном и олимпийским чемпионом Марком Филлипсом, принцесса прожила 18 лет. И он даже спас ее когда-то во время покушения на убийство.
После развода Анна вышла замуж за коммандера Тимоти Лоренса, а Марк женился на Сэнди Пфлюгер, американской наезднице. Впрочем, с ней 73-летний Марк уже тоже разошелся и теперь встречается с наездницей Лорен Хоуг, дочкой олимпийского чемпиона по конному спорту.
Так что на свадебной церемонии в церкви Святой Марии Богородицы в старинном городе Тетбери собралась пестрая компания, которая, тем не менее, прекрасно провела время вместе.
Стефани вышла замуж за своего бойфренда Уильяма Хозиера, а дочки ее сводной сестры Зары Тиндалл и сводного брата Питера Филлипса были ее подружками невесты.
Примечательно, но обручальное кольцо Стефани с сапфиром напоминало обручальное кольцо принцессы Дианы, которое теперь носит Кейт Миддлтон.