Принцесса Анна воссоединилась с бывшим мужем ради свадьбы его дочери

Хоть и не все гладко при дворе, но дочь королевы Елизаветы продемонстрировала, что семья – это главное

Принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы, на собственном примере продемонстрировала, насколько важна семья и посетила свадьбу дочери своего бывшего мужа – Марка Филлипса. Также на торжестве присутствовали ее дети: Зара и Питер, которые прибыли, чтобы поддержать свою сводную сестру Стефани. Об этом пишет Tatler.

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24-летняя Стефани росла вместе с детьми своего отца от первого брака с принцессой, так что всех членов семьи Анны связывает крепкая дружба. С первым мужем, капитаном и олимпийским чемпионом Марком Филлипсом, принцесса прожила 18 лет. И он даже спас ее когда-то во время покушения на убийство.

[ + – ] Принцесса Анна и Марк Филлипс с день своей свадьбы Фото: Открытые источники

После развода Анна вышла замуж за коммандера Тимоти Лоренса, а Марк женился на Сэнди Пфлюгер, американской наезднице. Впрочем, с ней 73-летний Марк уже тоже разошелся и теперь встречается с наездницей Лорен Хоуг, дочкой олимпийского чемпиона по конному спорту.

[ + – ] Принцесса Анна и Зара Тиндалл с дочками на свадьбе Фото: Mark Stewart

Так что на свадебной церемонии в церкви Святой Марии Богородицы в старинном городе Тетбери собралась пестрая компания, которая, тем не менее, прекрасно провела время вместе.

[ + – ] Стефани Филлипс и ее муж Уильям Хозиер Фото: Mark Stewart

Стефани вышла замуж за своего бойфренда Уильяма Хозиера, а дочки ее сводной сестры Зары Тиндалл и сводного брата Питера Филлипса были ее подружками невесты.

Примечательно, но обручальное кольцо Стефани с сапфиром напоминало обручальное кольцо принцессы Дианы, которое теперь носит Кейт Миддлтон.