Принцеса Анна возз'єдналася з колишнім чоловіком заради весілля його дочки

Хоч і не все гладко при дворі, але дочка королеви Єлизавети продемонструвала, що сім'я — це головне

Принцеса Анна, дочка королеви Єлизавети, на власному прикладі продемонструвала, наскільки важлива сім'я та відвідала весілля дочки свого колишнього чоловіка — Марка Філіпса. Також на урочистості були присутні її діти: Зара та Пітер, які прибули, щоб підтримати свою зведену сестру Стефані. Про це пише Tatler.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

24-річна Стефані росла разом із дітьми свого батька від першого шлюбу з принцесою, тож усіх членів родини Анни пов'язує міцна дружба. З першим чоловіком, капітаном та олімпійським чемпіоном Марком Філіпсом, принцеса прожила 18 років. І він навіть урятував її колись під час замаху на вбивство.

[ + – ] Принцеса Анна і Марк Філліпс в день свого весілля Фото: Открытые источники

Після розлучення Анна вийшла заміж за командира Тімоті Лоренса, а Марк одружився з Сенді Пфлюгер, американською наїзницею. Втім, із нею 73-річний Марк вже теж розійшовся і тепер зустрічається з наїзницею Лорен Хоуг, донькою олімпійського чемпіона з кінного спорту.

[ + – ] Принцеса Анна та Зара Тіндалл з доньками на весіллі Фото: Mark Stewart

Тож на весільній церемонії у церкві Святої Марії Богородиці у старовинному місті Тетбері зібралася строката компанія, яка, проте, чудово провела час разом.

[ + – ] Стефані Філліпс та її чоловік Вільям Хозієр Фото: Mark Stewart

Стефані вийшла заміж за свого бойфренда Вільяма Хозієра, а доньки її зведеної сестри Зари Тіндалл та зведеного брата Пітера Філліпса були її подружками нареченої.

Примітно, але обручка Стефані з сапфіром нагадувала обручку принцеси Діани, яку тепер носить Кейт Міддлтон.