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Светлана Лобода отреагировала на слухи о том, что она платила фронтмену Rammstein

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Светлана Лобода, Нателла Крапивина, раммштайн, Тилль Линдеманн
Фото: Соцсети | Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Ряд российских СМИ написали о том, что Тилль Линдеманн получал по 150 тысяч долларов за совместные фото и слухи о романе со Светланой Лободой

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн получал деньги за слухи о романе со Светланой Лободой. Об этом рассказала журналистка Алена Жигалова на своем YouTube-канале и эту новость подхватили ряд российских СМИ.

Жигалова также заявила, что младшая дочь исполнительницы Тильда родилась от некоего бизнесмена и не является дочкой Тилля Линдеманна, хоть слухи ходили и об этом.

Светлана Лобода, Нателла Крапивина, раммштайн, Тилль Линдеманн
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
Фото: Соцсети

Якобы бизнесмен был женат, отношения не получили развития, а потому у пиарщиков Лободы возникла идея разыграть план с Линдеманном. С ним, как заявляется, Светлана познакомилась на фестивале "Жара".

Светлана Лобода, Нателла Крапивина, раммштайн, Тилль Линдеманн
Светлана Лобода, Нателла Крапивина и Тилль Линдеманн
Фото: Соцсети

В то же время концертный директор Кирилл Чибисов сообщил, что идея псевдоромана Светланы Лободы и фронмена Rammstein принадлежит уже бывшему продюсеру певицы – Нателле Крапивиной. Бойфренда Тилль якобы изображал небесплатно, а за гонорар в 150 тысяч долларов.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина уже отреагировали на слухи, написав, что все это слухи.

Светлана Лобода, Нателла Крапивина, раммштайн, Тилль Линдеманн
Реакция Светланы Лободы на слухи
Фото: Instagram lobodaofficial
Светлана Лобода, Нателла Крапивина, раммштайн, Тилль Линдеманн
Реакция Нателлы Крапивиной на слухи
Фото: Instagram lobodaofficial

Тилль, который сейчас находится в концертном туре, никак не отреагировал.

Напомним, ранее Светлана Лобода на вопрос о том, кто является отцом ее младшей дочки Тильды, говорила, что предпочитает не рассказывать о личном. Но обещала сделать это, когда будет готова.

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Светлана Лобода с дочками
Фото: Instagram lobodaofficial

"Пока мне не хочется пускать в свою жизнь посторонних людей, которые будут обсуждать, осуждать и комментировать", — говорила певица, отмечая, что не показывает лицо младшей дочери, потому что она еще "слишком мала".