Світлана Лобода відреагувала на чутки про те, що вона платила фронтмену Rammstein

Низка російських ЗМІ написала про те, що Тілль Ліндеманн отримував по 150 тисяч доларів за спільні фото й чутки про роман зі Світланою Лободою.

Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн отримував гроші за чутки про роман зі Світланою Лободою. Про це розповіла журналістка Олена Жигалова на своєму YouTube-каналі, і цю новину підхопила низка російських ЗМІ.

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Жигалова також заявила, що молодша дочка виконавиці Тільда народилася від якогось бізнесмена та не є донькою Тілля Ліндеманна, хоч чутки ходили і про це.

[ + – ] Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн Фото: Соцсети

Нібито бізнесмен був одружений, стосунки не набули розвитку, а тому в піарників Лободи виникла ідея розіграти план із Ліндеманном. З ним, як заявляється, Світлана познайомилася на фестивалі "Спека".

[ + – ] Світлана Лобода, Нателла Крапівіна й Тілль Ліндеманн Фото: Соцсети

Водночас концертний директор Кирило Чибісов повідомив, що ідея псевдороману Світлани Лободи й фронмена Rammstein належить уже колишній продюсерці співачки Нателлі Крапівіній. Бойфренда Тілль нібито зображував небезкоштовно, а за гонорар у 150 тисяч доларів.

Світлана Лобода й Нателла Крапівіна вже відреагували на чутки, написавши, що все це чутки.

[ + – ] Реакція Світлани Лободи на чутки Фото: Instagram lobodaofficial [ + – ] Реакція Нателли Крапівіної на чутки Фото: Instagram lobodaofficial

Тілль, який зараз перебуває в концертному турі, ніяк не відреагував.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода на запитання про те, хто є батьком її молодшої доньки Тільди, говорила, що вважає за краще не розповідати про особисте. Але обіцяла зробити це, коли буде готова.

[ + – ] Світлана Лобода з доньками Фото: Instagram lobodaofficial

"Поки що мені не хочеться пускати у своє життя сторонніх людей, які обговорюватимуть, засуджуватимуть і коментуватимуть", — говорила співачка, зазначаючи, що не показує обличчя молодшої доньки, бо вона ще "занадто мала".