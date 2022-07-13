Світлана Лобода відреагувала на чутки про те, що вона платила фронтмену Rammstein
Низка російських ЗМІ написала про те, що Тілль Ліндеманн отримував по 150 тисяч доларів за спільні фото й чутки про роман зі Світланою Лободою.
Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн отримував гроші за чутки про роман зі Світланою Лободою. Про це розповіла журналістка Олена Жигалова на своєму YouTube-каналі, і цю новину підхопила низка російських ЗМІ.
Жигалова також заявила, що молодша дочка виконавиці Тільда народилася від якогось бізнесмена та не є донькою Тілля Ліндеманна, хоч чутки ходили і про це.
Нібито бізнесмен був одружений, стосунки не набули розвитку, а тому в піарників Лободи виникла ідея розіграти план із Ліндеманном. З ним, як заявляється, Світлана познайомилася на фестивалі "Спека".
Водночас концертний директор Кирило Чибісов повідомив, що ідея псевдороману Світлани Лободи й фронмена Rammstein належить уже колишній продюсерці співачки Нателлі Крапівіній. Бойфренда Тілль нібито зображував небезкоштовно, а за гонорар у 150 тисяч доларів.
Світлана Лобода й Нателла Крапівіна вже відреагували на чутки, написавши, що все це чутки.
Тілль, який зараз перебуває в концертному турі, ніяк не відреагував.
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода на запитання про те, хто є батьком її молодшої доньки Тільди, говорила, що вважає за краще не розповідати про особисте. Але обіцяла зробити це, коли буде готова.
"Поки що мені не хочеться пускати у своє життя сторонніх людей, які обговорюватимуть, засуджуватимуть і коментуватимуть", — говорила співачка, зазначаючи, що не показує обличчя молодшої доньки, бо вона ще "занадто мала".