"Эйфория" и "Наследники". Объявлены номинанты на премию "Эмми"

Лидером по количеству номинантов стал сериал "Наследники" от НВО

Американская телевизионная академия объявила номинантов на 74-ю премию "Эмми". Церемония пройдет 12 сентября. Но актеры-номинанты уже начали праздновать. Об этом пишет Variety.

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В 2022 году больше всего номинаций (25 номинаций) собрал сериал НВО "Наследники", который рассказывает о медиамагнатах, которые борются за контроль над компанией "Уэйстар Ройко", после того, как у патриарха семьи Логана Роя случается инсульт. Оказывается, что компания для него всегда была важнее четверых детей, которые устраивают настоящую войну. Сериал был продлен на четвертый сезон.

20 номинаций получили сериалы "Тед Лассо" и "Белый Лотос". По 17 номинаций оказалось у "Хитрости" и сериала "Убийства в одном здании".

Фавориты просмотров "Эйфория" собрал 16 номинаций, "Игра в кальмара" – 14, а "Озарк" – 13 номинаций.

Команда HBO/HBO Max лидирует со 140 номинациями (108 для HBO, 32 для HBO Max), за ней следует Netflix со 105 номинациями. А список некоторых номинантов выглядит так:

Номинанты Эмми 2022

Лучший драматический сериал

"Лучше звоните Солу"

"Эйфория"

"Озарк"

"Разрыв"

"Игра в кальмара"

"Странные чудеса"

"Наследники"

"Желтые жилеты"

Лучший комедийный сериал

"Барри"

"Начальная школа "Эбботт"

"Тед Лассо"

"Убийства в одном здании"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Умерь свой энтузиазм"

"Хитрости"

"Чем мы заняты в тени"

Лучший минисериал

"Ломка"

"Выбывшая"

"Выдуманная Анна"

"Пэм и Томми"

"Белый лотос"

В номинации "Лучшая актриса драматического сериала" за приз будут бороться Зендея ("Эйфория"), Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"), Лора Линни ("Озарк"), Мелани Лински ("Шершни") и Джоди Комер и Сандра О за роли в сериале "Убивая Еву".

В номинации "Лучший актер драматического сериала" объявлены Брайан Кокс и Джереми Стронг, сыгравшие в сериале "Наследники", Джейсон Бейтман ("Озарк"), Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара"), Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").