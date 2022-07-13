"Ейфорія" та "Спадкоємці". Оголошено номінантів на премію "Еммі"

Лідером за кількістю номінантів став серіал "Спадкоємці" від НВО.

Американська телевізійна академія оголосила номінантів на 74-у премію "Еммі". Церемонія відбудеться 12 вересня. Але актори-номінанти вже почали святкувати. Про це пише Variety.

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У 2022 році найбільше номінацій (25 номінацій) зібрав серіал НВО "Спадкоємці", який розповідає про медіамагнати, які борються за контроль над компанією "Уейстар Ройко", після того, як у патріарха родини Логана Роя трапляється інсульт. З'ясовується, що компанія для нього завжди була важливішою за чотирьох дітей, які влаштовують справжню війну. Серіал продовжили на четвертий сезон.

20 номінацій отримали серіали "Тед Лассо" та "Білий Лотос". По 17 номінацій опинилося у "Хитрості" та серіалу "Вбивства в одній будівлі".

Фаворити переглядів "Ейфорія" зібрав 16 номінацій, "Гра в кальмара" — 14, а "Озарк" — 13 номінацій.

Команда HBO/HBO Max лідирує зі 140 номінаціями (108 для HBO, 32 для HBO Max), за нею слідує Netflix зі 105 номінаціями. А список деяких номінантів має такий вигляд:

Номінанти Еммі 2022

Найкращий драматичний серіал

"Краще дзвоніть Солу";

"Ейфорія";

"Озарк";

"Розрив";

"Гра у кальмара";

"Дивні дива";

"Спадкоємці";

"Жовті жилети".

Найкращий комедійний серіал

"Баррі";

"Початкова школа "Ебботт";

"Тед Лассо";

"Вбивства в одній будівлі";

"Дивовижна місіс Мейзел";

"Вгамуй свій ентузіазм";

"Хитрості";

"Чим ми зайняті в тіні".

Найкращий мінісеріал

"Ломка";

"Вибула";

"Вигадана Анна";

"Пем та Томмі";

"Білий Лотос".

У номінації "Краща акторка драматичного серіалу" за приз боротимуться Зендея ("Ейфорія"), Різ Візерспун ("Ранкове шоу"), Лора Лінні ("Озарк"), Мелані Лінскі ("Шершні") та Джоді Комер і Сандра Оза ролі у серіалі "Вбиваючи Єву".

У номінації "Кращий актор драматичного серіалу" оголошено Брайана Кокса і Джеремі Стронга, які зіграли в серіалі "Спадкоємці", Джейсон Бейтман ("Озарк"), Лі Джон Дже ("Гра в кальмара"), Боб Оденкерк ("Краще дзвоніть Солу") та Адам Скотт ("Поділ").