До конца лета еще полтора месяца, так что еще можно успеть обзавестись модной парой обуви

Летом 2022 тренды обуви радуют разнообразием. Дизайнеры и стилисты вернули в моду несколько ретро-моделей и намекнули, что тренд с плоской платформой может перейти и в осенние тренды, только вместо босоножек и шлепок это будут уже ботинки. Неплохой выбор для прогулок по лужам.

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Но пока в трендах оказалось столько моделей, что каждая модница сможет подобрать что-то для себя. Плюс в том, что практически все модные пары одинаково хорошо смотрятся и с легкими платьями, и с брюками и шортами. Так что, для того, чтобы обновить гардероб – не придется перекраивать много новых вещей.

Обувь, которая в 2022 году оказалась в трендах, охватывает весь спектр стилей, начиная от эффектных и заканчивая универсальными парами.

Особенно привлекают внимание два ретро-стиля, которые вернулись из 1990-х. Минималистичные "голые" босоножки с тонкими ремешками, которые когда-то дебютировали под присмотром Calvin Klein, и обувь на плоской платформе, которая была пляжным хитом в то же время. Фокус выбрал самые привлекательные тренды обувной моды лета 2022.

Плоские платформы

Среди голливудских стилистов они получили название flatforms и были на пике моды в 1999 году. Но теперь они снова полюбились селебрити. Это удобный способ добавить себе несколько сантиметров роста и это без каблуков, которые иногда могут подвести, подвернувшись во время пляжной прогулки. Вслед за плоскими платформами в моду вернулись и прочие модные атрибуты конца 1990-х – начала 2000-х: брюки карго, джинсы с очень низкой посадкой и кроп-топы.

Посмотрите на фото знаменитостей того времени: Кристины Агилеры, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон – все это снова в трендах.

Сабо

Еще один ретро-тренд, которые каждый год снова входит в моду. Сабо официально появились в 70-х годах и переселились прямо в ваш современный обувной шкаф — на плоской подошве, на деревянной, текстурированные и самые разные.

[ + – ] Сабо - тренд сезона Фото: Соцсети

Идеальная обувь для создания образа в стиле бохо, или хиппи-шик.

"Голые" босоножки

Все слышали про "голые" платья, но слыхалили ли вы про "голую" обувь? Концепция та же. Все сделано для того, чтобы босоножки казались как можно более незаметными на ноге.

Достигается это благодаря тонким ремешкам, которые, тем не менее, надежно удерживают босоножки на ноге. Впервые такая обувь появилась в коллекции дома моды Calvin Klein в 1990-х, и в то время в нее были влюблены все топ-модели. Особенно Кейт Мосс, которая сочетала такие босоножки с минималистичными платьями-комбинациями и джинсами. Эти образы снова в трендах. Также "голые" босоножки можно носить с цветочными летними платьями и шортами, главное, чтобы присутствовал загар.

Квадратный носок

Классические сандалии на лето претерпели некоторый редизайн и теперь стали удобнее. Идеальная пара обуви на это лето – босоножки с квадратным носком и ремешками.

[ + – ] Босоножки с квадратным носком - снова в моде Фото: Соцсети

Они могут быть на удобном широком каблуке, шпильке, или вовсе без каблуков, но объединяет их одно – носок должен быть квадратным. Они неброские, но украсят любой образ — от повседневных джинсов до коктейльных платьев.

"Кошачьи" каблучки

"Кошачьи каблуки" – символ моды 50-х: тогда их носили девушки-подростки, которым было рано носить высокие шпильки. Это тогда казалось неуместным. Но, со временем удобство небольшого тонкого каблука оценили и прочие модницы. Когда-то среди поклонниц "кошачьих" каблучков была Одри Хепберн, теперь – бриатнский политик Тереза Мэй.

[ + – ] Мюли на "кошачьем" каблучке

В трендах этого лета – мюли на этих ультрамодных каблуках. Отличное дополнение к джинсам, или сарафанам. Прекрасный выбор для пляжной вечеринки.

Сандалии с кольцом на большом пальце

Греческие сандалии претерпевали немало видоизменений, но в 2022 году они, наконец, обрели модный облик: кольцо, фиксирующее обувь на большом пальце и тонкие ремешки, обвивающие ногу.

В такой обуви уже появлялись Белла Хадид и Хейли Бибер. Босоножки могут быть без каблуков, на тонкой плоской подошве, или же, как предпочитают селебрити – на шпильке. Этот тренд уже вышел за рамки пляжной моды и блистает даже на красных дорожках.

Эспадрильи

Это легкая летняя обувь на джутовой веревочной подошве с верхом из ткани, замши, или кожи. Изначально, их носили каталонские крестьяне, но со временем удобство оценили и модницы. А после того, как дизайнеры стали создавать эспадрильи на танкетке, то они стали любимой неформальной обувью королевских особ.

[ + – ] Королева Летиция и ее дочки в эспадрильях Фото: Getty Images

Ведь эспадрильи удобны, их носят без чулок, и они отлично подходят к летним платьям. Среди поклонниц этой обуви королева Испании Летиция и ее дочки, а также Кейт Миддлтон. Летиция эспадрильи надевает еще и для того, чтобы поддержать местных производителей и напомнить, что они появились именно в Испании, прежде чем стаь интернациональной обувью.

Здесь стоит помнить, что самые исторически верные эспадрильи — на плоской подошве и из плотной ткани — это обувь унисекс. Так что она отлично подходит для создания парных образов.