Платформа та "голі" босоніжки. Топ-5 трендів літнього взуття на літо 2022

До кінця літа ще півтора місяця, так що ще можна встигнути придбати модну пару взуття

Влітку 2022 року тренди взуття радують різноманітністю. Дизайнери та стилісти повернули в моду кілька ретро-моделей і натякнули, що тренд із плоскою платформою може перейти й в осінні тренди, тільки замість босоніжок та ляпанців це будуть уже черевики. Непоганий вибір для прогулянок калюжами.

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Але поки в трендах опинилося стільки моделей, що кожна модниця зможе підібрати щось для себе. Плюс у тому, що практично всі модні пари однаково мають хороший вигляд і з легкими сукнями, і з шортами. Тож для того, щоб оновити гардероб, — не доведеться перекроювати багато нових речей.

Взуття, яке у 2022 році опинилося в трендах, охоплює весь спектр стилів, починаючи від ефектних і закінчуючи універсальними парами.

Особливо привертають увагу два ретро-стилі, які повернулися з 1990-х. Мінімалістичні "голі" босоніжки з тонкими ремінцями, які колись дебютували під наглядом Calvin Klein, та взуття на плоскій платформі, що було пляжним хітом водночас. Фокус вибрав найпривабливіші тренди взуттєвої моди літа 2022 року.

Плоскі платформи

Серед голлівудських стилістів вони отримали назву флатформ і були на піку моди в 1999 році. Але тепер вони знову сподобалися селебріті. Це зручний спосіб додати собі кілька сантиметрів на зріст і це без підборів, які іноді можуть підвести, підвернувшись під час пляжної прогулянки. Після плоскими платформами в моду повернулися й інші модні атрибути кінця 1990-х — початку 2000-х: штани карго, джинси з дуже низькою посадкою і кроп-топи.

Подивіться на фото знаменитостей того часу: Крістіни Агілери, Брітні Спірс та Періс Гілтон — все це знову у трендах.

Сабо

Ще один ретро-тренд, який щороку знову входить у моду. Сабо офіційно з'явилися в 70-х роках і переселилися прямо у вашу сучасну взуттєву шафу — на плоскій підошві, на дерев'яній, текстуровані і різні.

[ + – ] Сабо – тренд сезону Фото: Соцсети

Ідеальне взуття для створення образу у стилі бохо, або хіпі-шик.

"Голі" босоніжки

Усі чули про "голі" сукні, але чи чули ви про "голе" взуття? Концепція така ж. Все зроблено для того, щоб босоніжки здавалися якомога непомітнішими на нозі.

Досягається це завдяки тонким ремінцям, які надійно утримують босоніжки на нозі. Вперше таке взуття з'явилося в колекції будинку моди Calvin Klein у 1990-х, і на той час у неї закохалися всі топмоделі. Особливо Кейт Мосс, яка поєднувала такі босоніжки з мінімалістичними сукнями-комбінаціями та джинсами. Ці образи знову у трендах. Також "голі" босоніжки можна носити з квітковими літніми сукнями та шортами, головне, щоб була присутня засмага.

Квадратна шкарпетка

Класичні сандалії на літо зазнали деякого редизайну і тепер стали зручнішими. Ідеальна пара взуття на це літо — босоніжки з квадратним носком та ремінцями.

[ + – ] Босоніжки з квадратним носком — знову в моді Фото: Соцсети

Вони можуть бути на зручному широкому підборі, шпильці, або зовсім без підборів, але поєднує їх одне — носок повинен бути квадратним. Вони непомітні, але прикрасять будь-який образ — від повсякденних джинсів до коктейльних суконь.

"Котячі" каблучки

"Котячі підбори" — символ моди 50-х: тоді їх носили дівчата-підлітки, яким було рано носити високі шпильки. Це тоді здавалося недоречним. Але згодом зручність невеликого тонкого підбора оцінили й інші модниці. Колись серед шанувальниць "котячих" каблучків була Одрі Гепберн, тепер — британська політикиня Тереза Мей.

[ + – ] Мюлі на "котячому" каблучці

У трендах цього літа – мюлі на цих ультрамодних підборах. Відмінне доповнення до джинсів, або сарафанів. Прекрасний вибір для пляжної вечірки.

Сандалії з кільцем на великому пальці

Грецькі сандалії зазнавали чимало видозмін, але в 2022 році вони нарешті набули модного вигляду: кільце, що фіксує взуття на великому пальці і тонкі ремінці, що обвивають ногу.

У такому взутті вже з'являлися Белла Хадід та Гейлі Бібер. Босоніжки можуть бути без підборів, на тонкій плоскій підошві, або ж, як віддають перевагу селебріті — на шпильці. Цей тренд уже вийшов за межі пляжної моди і сяє навіть на червоних доріжках.

Еспадрильї

Це легке літнє взуття на джутовій мотузковій підошві з верхом із тканини, замші або шкіри. Спочатку їх носили каталонські селяни, але згодом зручність оцінили і модниці. А після того, як дизайнери стали створювати еспадрильї на танкетці, то вони стали улюбленим неформальним взуттям королівських осіб.

[ + – ] Королева Летиція та її доньки в еспадрильях Фото: Getty Images

Адже еспадрильї зручні, їх носять без панчіх, і вони чудово підходять до літніх суконь. Серед шанувальниць цього взуття королева Іспанії Летиція та її доньки, а також Кейт Міддлтон. Летиція еспадрильї одягає ще й для того, щоб підтримати місцевих виробників і нагадати, що вони з'явилися саме в Іспанії, перш ніж стати міжнародним взуттям.

Тут варто пам'ятати, що найісторичніше правильні еспадрильї — на плоскій підошві та із щільної тканини — це взуття унісекс. Тому вони відмінно підходить для створення парних образів.