Звезда мультсериала "Симпсоны" вышла замуж в 58 лет за детектива из Спрингфилда

Ярдли Смит уже много лет озвучивает Лизу Симпсон

58-летняя актриса Ярдли Смит вышла замуж в 58 лет. Пусть актриса не так часто появляется на экране, но ее голос знают по всему миру. Именно она озвучивает Лизу Симпсон, одну из главных героинь популярнейшего мультсериала "Симпсоны". Об этом пишет Daily Mail.

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Избранником Ярдли стал ее давний бойфренд Дэн Грайс, с которым она познакомилась еще в 2014 году на открытии фрески к 25-летию шоу "Симпсоны".

[ + – ] Ярдли Смит, "голос" Лизы Симпсон, вышла замуж за полицейского из Спрингфилда по имени Дэн Грайс Фото: Instagram yeardley_smith [ + – ] Ярдли Смит, "голос" Лизы Симпсон, вышла замуж за полицейского из Спрингфилда по имени Дэн Грайс Фото: Instagram yeardley_smith

Грайс – был детективом полицейского управления Спрингфилда, который обеспечивал безопасность Ярдли, пока она была в городе. Пара прекрасно общалась и неожиданно их дружба переросла в роман.

Примечательно, но этой встречи могло и не быть. Ведь в Спрингфилд собирался поехать шоураннер сериала – Эл Джин. Но в последний момент он отказался, потому что не успевал подготовить новые серии. Так что Ярдли попросили занять его место.

Она тоже сначала отказалась, потому что, не смотря на свою популярность и популярность своего персонажа Лизы Симпсон в сериале, она крайне редко появляется на публике.

"Шутка в том, что хоть я действительно сделаю все, что угодно для своего шоу, именно этого я делать и не хотела", — вспоминала Ярдли Смит о судьбоносной поездке.

Она из любопытства поинтересовалась, как будет обеспечена ее безопасность, и тогда ей сообщили, что сопровождать ее будет детектив из полицейского управления Спрингфилда. "Это и был Дэн", — добавила она.

Дэн Грайс рассказал, что в то время в полицейском управлении Спрингфилда было девять детективов, и капитан попросил вызваться добровольца.

[ + – ] Ярдли Смит, "голос" Лизы Симпсон, вышла замуж за полицейского из Спрингфилда по имени Дэн Грайс Фото: Instagram yeardley_smith [ + – ] Ярдли Смит, "голос" Лизы Симпсон, вышла замуж за полицейского из Спрингфилда по имени Дэн Грайс Фото: Instagram yeardley_smith

"Каждый раз, когда требовался волонтер, все нехотя соглашались, потому что подозревали, что это будет скучно. Я огляделся, увидел унылые лица остальных детективов, включая моего собственного брата, и подумал: лето, они хотят провести время с семьями, а я холост – потому я и вызвался", — рассказал Грайс.

Детектив встретил Ярдли в аэропорту, целый день был рядом, а потом предложил поужинать вместе.

А когда актриса вернулась домой, то они продолжили общение по переписке. И только спустя несколько лет отношений на расстоянии Дэн переехал из Спрингфилда, Орегон, в Лос-Анджелес. Сейчас они вместе с братом Дэна, Дейвом, ведут подкаст о преступлениях под названием Small Town Dicks.

[ + – ] Ярдли Смит, "голос" Лизы Симпсон, вышла замуж за полицейского из Спрингфилда по имени Дэн Грайс Фото: Instagram yeardley_smith

Они обручились в 2018 году и должны были связать себя узами брака в 2021 году, но свадьбу отложили из-за коронавируса.

Так что церемония прошла только этим летом, в саду их дома в Лос-Анджелесе.

Для Ярдли Смит это уже третий брак. С 1990 по 1992 год — она была замужем за канадским актером Кристофером Гроувом, а с 2002 года по 2008 год — за Дэниелом Эриксоном.