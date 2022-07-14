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Зірка мультсеріалу "Сімпсони" вийшла заміж у 58 років за детектива зі Спрингфілда

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ярдлі сміт, ліза сімпсон, сімпсони, весілля
Фото: Коллаж Variety | Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда

Ярдлі Сміт уже багато років озвучує Лізу Сімпсон.

58-річна акторка Ярдлі Сміт вийшла заміж у 58 років. Нехай вона не так часто з'являється на екрані, але її голос знають у всьому світі. Саме вона озвучує Лізу Сімпсон, одну з головних героїнь найпопулярнішого мультсеріалу "Сімпсони". Про це пише Daily Mail.

Обранцем Ярдлі став її давній бойфренд Ден Грайс, із яким вона познайомилася ще 2014 року на відкритті фрески до 25-річчя шоу "Сімпсони".

ярдлі сміт, ліза сімпсон, сімпсони, весілля
Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс
Фото: Instagram yeardley_smith
ярдлі сміт, ліза сімпсон, сімпсони, весілля
Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс
Фото: Instagram yeardley_smith

Грайс був детективом поліцейського управління Спрингфілда, який забезпечував безпеку Ярдлі, поки вона була в місті. Пара чудово спілкувалася, і несподівано їхня дружба переросла в роман.

Цікаво, але цієї зустрічі могло й не бути. Адже в Спрингфілд збирався поїхати шоураннер серіалу — Ел Джин. Але в останній момент він відмовився, бо не встигав підготувати нові серії. Тож Ярдлі попросили зайняти його місце.

Вона теж спочатку відмовилася, тому що, незважаючи на свою популярність і популярність свого персонажа Лізи Сімпсон у серіалі, вона вкрай рідко з'являється на публіці.

"Жарт у тому, що хоч я справді зроблю все, що завгодно, для свого шоу, саме цього я робити й не хотіла", — згадувала Ярдлі Сміт про доленосну поїздку.

Вона з цікавості поцікавилася, як гарантуватимуть її безпеку, і тоді їй повідомили, що супроводжуватиме її детектив із поліцейського управління Спрингфілда. "Це й був Ден", — додала вона.

Ден Грайс розповів, що тоді в поліцейському управлінні Спрингфілда було дев'ять детективів, і капітан попросив визватися добровольця.

ярдлі сміт, ліза сімпсон, сімпсони, весілля
Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс
Фото: Instagram yeardley_smith
ярдлі сміт, ліза сімпсон, сімпсони, весілля
Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс
Фото: Instagram yeardley_smith

"Кожного разу, коли був потрібен волонтер, усі неохоче погоджувалися, бо підозрювали, що це буде нудно. Я озирнувся, побачив похмурі обличчя інших детективів, включаючи мого власного брата, і подумав: літо, вони хочуть провести час із сім'ями, а я неодружений — тому я й зголосився", — розповів Грайс.

Детектив зустрів Ярдлі в аеропорту, цілий день був поряд, а потім запропонував повечеряти разом.

А коли акторка повернулася додому, то вони продовжили спілкування листуванням. І лише через кілька років стосунків на відстані Ден переїхав зі Спрингфілда, Орегон, до Лос-Анджелеса. Зараз вони разом із братом Дена, Дейвом, ведуть подкаст про злочини під назвою Small Town Dicks.

ярдлі сміт, ліза сімпсон, сімпсони, весілля
Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс
Фото: Instagram yeardley_smith

Вони заручилися у 2018 році та мали побратися у 2021 році, але весілля відклали через коронавірус.

Так що церемонія відбулася тільки цього літа, в саду їхнього будинку в Лос-Анджелесі.

Для Ярдлі Сміт це вже третій шлюб. Із 1990 по 1992 рік вона була одружена з канадським актором Крістофером Гроувом, а з 2002 по 2008 рік — з Денієлом Еріксоном.