Зірка мультсеріалу "Сімпсони" вийшла заміж у 58 років за детектива зі Спрингфілда

Ярдлі Сміт уже багато років озвучує Лізу Сімпсон.

58-річна акторка Ярдлі Сміт вийшла заміж у 58 років. Нехай вона не так часто з'являється на екрані, але її голос знають у всьому світі. Саме вона озвучує Лізу Сімпсон, одну з головних героїнь найпопулярнішого мультсеріалу "Сімпсони". Про це пише Daily Mail.

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Обранцем Ярдлі став її давній бойфренд Ден Грайс, із яким вона познайомилася ще 2014 року на відкритті фрески до 25-річчя шоу "Сімпсони".

[ + – ] Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс Фото: Instagram yeardley_smith [ + – ] Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс Фото: Instagram yeardley_smith

Грайс був детективом поліцейського управління Спрингфілда, який забезпечував безпеку Ярдлі, поки вона була в місті. Пара чудово спілкувалася, і несподівано їхня дружба переросла в роман.

Цікаво, але цієї зустрічі могло й не бути. Адже в Спрингфілд збирався поїхати шоураннер серіалу — Ел Джин. Але в останній момент він відмовився, бо не встигав підготувати нові серії. Тож Ярдлі попросили зайняти його місце.

Вона теж спочатку відмовилася, тому що, незважаючи на свою популярність і популярність свого персонажа Лізи Сімпсон у серіалі, вона вкрай рідко з'являється на публіці.

"Жарт у тому, що хоч я справді зроблю все, що завгодно, для свого шоу, саме цього я робити й не хотіла", — згадувала Ярдлі Сміт про доленосну поїздку.

Вона з цікавості поцікавилася, як гарантуватимуть її безпеку, і тоді їй повідомили, що супроводжуватиме її детектив із поліцейського управління Спрингфілда. "Це й був Ден", — додала вона.

Ден Грайс розповів, що тоді в поліцейському управлінні Спрингфілда було дев'ять детективів, і капітан попросив визватися добровольця.

[ + – ] Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс Фото: Instagram yeardley_smith [ + – ] Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс Фото: Instagram yeardley_smith

"Кожного разу, коли був потрібен волонтер, усі неохоче погоджувалися, бо підозрювали, що це буде нудно. Я озирнувся, побачив похмурі обличчя інших детективів, включаючи мого власного брата, і подумав: літо, вони хочуть провести час із сім'ями, а я неодружений — тому я й зголосився", — розповів Грайс.

Детектив зустрів Ярдлі в аеропорту, цілий день був поряд, а потім запропонував повечеряти разом.

А коли акторка повернулася додому, то вони продовжили спілкування листуванням. І лише через кілька років стосунків на відстані Ден переїхав зі Спрингфілда, Орегон, до Лос-Анджелеса. Зараз вони разом із братом Дена, Дейвом, ведуть подкаст про злочини під назвою Small Town Dicks.

[ + – ] Ярдлі Сміт, "голос" Лізи Сімпсон, вийшла заміж за поліцейського зі Спрингфілда на ім'я Ден Грайс Фото: Instagram yeardley_smith

Вони заручилися у 2018 році та мали побратися у 2021 році, але весілля відклали через коронавірус.

Так що церемонія відбулася тільки цього літа, в саду їхнього будинку в Лос-Анджелесі.

Для Ярдлі Сміт це вже третій шлюб. Із 1990 по 1992 рік вона була одружена з канадським актором Крістофером Гроувом, а з 2002 по 2008 рік — з Денієлом Еріксоном.