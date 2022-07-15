Губка Боб Квадратные Штаны отметил свое 36-летие

Сериал впервые вышел на экраны в 1999 году и завоевал популярность у публики благодаря неунывающему главному герою.

Главный герой популярного американского мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны", который транслируется на телеканале "Nickelodeon", отметил свое 36-летие, и по этому поводу соцсети взорвались многочисленными мемами и поздравлениями забавного персонажа из городка Бикини Боттом на дне Тихого океана.

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О дате рождения Губки Боба зрители узнали в эпизоде, где тот получает водительские права. Особенно внимательные рассмотрели, что он родился 14 июля 1986 года. Сам же сериал вышел на экраны в 1999-м.

[ + – ] То самое водительское удостоверение Спанч Боба Фото: Скриншот

"Тот факт, что Губка Боб — Рак, всегда будет мне близок", "Как Губке Бобу 36 лет?", "С Днем рождения, Губка Боб Квадратные Штаны!", – пишут пользователи.

Губка Боб Квадратные Штаны — энергичная и оптимистичная желтая морская губка, которая живет в ананасе на тихоокеанском дне. Он обладает огромным запасом оптимизма и детским энтузиазмом к жизни, который переносит на свою работу в качестве шеф-повара в ресторане быстрого питания "Красти Краб". Одна из главных целей его жизни – получить водительское удостоверение по вождению в школе управления катерами миссис Пафф, но ему это никогда не удается.

Губка Боб увлекается ловлей бабочек и пусканием мыльных пузырей различных форм, а также заботиться о домашней улитке по кличке Гэри. Настоящая популярность пришла к Губке Бобу после старта второго сезона и с тех пор оставалась на достаточно высоком уровне.

Автор персонажа – Стивен Хилленберг. Он начал создавать мультфильмы и рисунки на тему жизни обитателей морского дна, еще когда преподавал морскую биологию в Институте океанологии округа Ориндж в Дана-Пойнт, штат Калифорния, с 1984 по 1987 год. В 1987 году Хилленберг оставил институт, чтобы реализовать свою мечту — стать мультипликатором.

Напомним, Губка Боб Квадратные Штаны стал первым анимационным экспонатом в музее восковых фигур мадам Тюссо.