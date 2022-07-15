Губка Боб Квадратні Штани відзначив своє 36-річчя

Серіал вперше вийшов на екрани в 1999 році і завоював популярність у публіки завдяки безжурному головному герою.

Головний герой популярного американського мультиплікаційного серіалу "Губка Боб Квадратні Штани", який транслюється на телеканалі "Nickelodeon", відзначив своє 36-річчя, і з цього приводу соцмережі вибухнули численними мемами та привітаннями кумедного персонажа з містечка Бікіні Боттом на дні Тихого океану.

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Про дату народження Губки Боба глядачі дізналися в епізоді, де той отримує права водія. Особливо уважні розглянули, що він народився 14 липня 1986 року. Сам же серіал вийшов на екрани 1999-го.

[ + – ] Те саме посвідчення водія Спанч Боба Фото: Скриншот

"Той факт, що Губка Боб — Рак, завжди буде мені близький", "Як Губці Бобу 36 років?", "З Днем народження, Губка Боб Квадратні Штани!" — пишуть користувачі.

Губка Боб Квадратні Штани — енергійна та оптимістична жовта морська губка, яка живе в ананасі на тихоокеанському дні. Він має величезний запас оптимізму і дитячий ентузіазм до життя, який переносить на свою роботу як шеф-кухар в ресторані швидкого харчування "Красті Краб". Одна з головних цілей його життя — отримати посвідчення водія з водіння в школі управління катерами місис Пафф, але йому це ніколи не вдається.

Губка Боб захоплюється ловом метеликів і пусканням мильних бульбашок різних форм, а також піклуватися про домашній равлик на прізвисько Гері. Справжня популярність прийшла до Губки Боба після старту другого сезону і з того часу залишалася на досить високому рівні.

Автор персонажа — Стівен Гілленберг. Він почав створювати мультфільми та малюнки на тему життя мешканців морського дна, ще коли викладав морську біологію в Інституті океанології округу Оріндж у Дана-Пойнт, штат Каліфорнія, з 1984 по 1987 рік. 1987 року Гілленберг залишив інститут, щоб реалізувати свою мрію — стати мультиплікатором.

Нагадаємо, Губка Боб Квадратні Штани став першим анімаційним експонатом у музеї воскових фігур мадам Тюссо.