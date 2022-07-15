Пост Ким Кардашьян в Instagram принес Balenciaga $935 тыс: в чем секрет

Ким не только щеголяла в нарядах бренда на Неделе моды в Париже, но даже вышла на подиум.

41-летняя светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян с 324 миллионами подписчиков в Instagram доказала всему миру, что буквально превращает в золото все, к чему прикасается. Так, она опубликовала пост в соцсети с недавней Недели высокой моды, которая с 4 по 7 июля проходила в Париже, где позирует в в блестящем платье от кутюр Balenciaga и глянцевой маске того же бренда, полностью закрывающей все ее лицо.

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Согласно первоначальным данным Launchmetrics, опубликованным на днях, публикация в личном аккаунте Кардашьян принесла $935 тысяч в виде Media Impact Value, денежной стоимости, рассчитанной на основе каждой публикации, взаимодействия или статьи о бренде. На сегодняшний день пост Кардашьян собрал почти 2,5 миллиона лайков и 10 тысяч комментариев.

Фото: Instagram/Kim Kardashian

На фото Ким сидит за столом, а ее лицо скрыто под маской, произвевшей фурор на Неделе моды. Снимок стал поводом для многочисленных мемов, где Кардашьян даже сравнили с чудовищем из фильма "Чужой".

"Какая честь участвовать в кутюрном показе!" – написала Ким, поблагодарив Balenciaga и ее креативного директора Демну "за этот удивительный опыт!"

Balenciaga также возглавил рейтинг брендов Недели моді в Париже, а Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier и Schiaparelli замкнули пятерку лидеров. Jean Paul Gaultier привлек внимание Оливье Рустена, приглашенного дизайнера осеннего сезона высокой моды 2022 года, в то время как Schiaparelli запомнился ретроспективной выставкой в ​​Музее декоративного искусства, которая расположилась рядом с его экспозицией на подиуме.

Кардашьян также заняла первое место в рейтинге знаменитостей и влиятельных лиц Launchmetrics на парижской Неделе моды, заработав около $2 млн MIV. На втором месте – итальянская фэшн-блогер Кьяра Ферраньи, которая стала богаче на полтора миллиона долларов, а тройку лидеров замкнула актриса Харт Евангелиста ($1,4 млн). В десятке лучши также Крис Дженнер, Леони Ханне, Дуа Липа, Белла Хадид, Джоджо Маронтинни, Яра Алнамла и Майя Малнар.

напомним, Ким Кардашьян в преддверии выхода второго сезона своего реалити-шоу поделилась фотографиями со своим молодым возлюбленным Питом Дэвидсоном.