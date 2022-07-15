Пост Кім Кардаш'ян в Instagram приніс Balenciaga $935 тис: у чому секрет

Кім не тільки хизувалася в нарядах бренду на Тижні моди в Парижі, але навіть вийшла на подіум.

41-річна світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян із 324 мільйонами підписників у Instagram довела всьому світу, що буквально перетворює на золото все, чого торкається. Так, вона опублікувала пост у соцмережі з нещодавнього Тижня високої моди, який із 4 по 7 липня проходив у Парижі, де позує в блискучій сукні від кутюр Balenciaga та глянсовій масці того ж бренду, що повністю закриває все її обличчя.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згідно з початковими даними Launchmetrics, опублікованими днями, публікація в особистому акаунті Кардаш'ян принесла $935 тисяч у вигляді Media Impact Value, грошової вартості, розрахованої на основі кожної публікації, взаємодії або статті про бренд. На сьогодні пост Кардаш'ян зібрав майже 2,5 мільйони лайків і 10 тисяч коментарів.

Фото: Instagram/Kim Kardashian

На фото Кім сидить за столом, а її обличчя приховано під маскою, що спричинила фурор на Тижні моди. Знімок став приводом для численних мемів, де Кардаш'ян навіть порівняли із чудовиськом із фільму "Чужий".

"Яка честь брати участь у кутюрному показі!" — написала Кім, подякувавши Balenciaga та її креативному директору Демні "за цей дивовижний досвід!"

Balenciaga також очолив рейтинг брендів Тижня моді в Парижі, а Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier і Schiaparelli замкнули п'ятірку лідерів. Jean Paul Gaultier привернув увагу Олів'є Рустена, запрошеного дизайнера осіннього сезону високої моди 2022 року, тоді як Schiaparelli запам'ятався ретроспективною виставкою в музеї декоративного мистецтва, яка розташувалася поряд з його експозицією на подіумі.

Кардаш'ян також посіла перше місце в рейтингу знаменитостей і впливових осіб Launchmetrics на паризькому Тижні моди, заробивши близько $2 млн MIV. На другому місці — італійська фешн-блогерка К'яра Ферраньї, яка стала багатшою на півтора мільйона доларів, а трійку лідерів замкнула актриса Гарт Євангеліста ($1,4 млн). У десятці найкращі також Кріс Дженнер, Леоні Ганне, Дуа Ліпа, Белла Хадід, Джоджо Маронтінні, Яра Алнамла та Майя Малнар.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян напередодні виходу другого сезону свого реаліті-шоу поділилася фотографіями зі своїм молодим коханим Пітом Девідсоном.