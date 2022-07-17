Российского рэпера OFFMi расстреляли после концерта

Правда, в соцсетях пишут, что нападение было инсценировано

В российского рэпера OFFMi стреляли после концерта в Москве. Музыкант получил ранение и сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Starhit.

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26-летний рэпер фотографировался с поклонниками после концерта в ночном клубе Izi Moscow в Басманном переулке.

Внезапно к толпе подъехал мотоциклист, выстрелил в рэпера и скрылся. OFFMi, настоящее имя которого Никита Святковский, госпитализировали.

Момент нападения попал на видео.

[ + – ] Нападение на рэпера OFFMi

Сейчас в СМИ пишут о том, что нападение было якобы инсценировано, и на самом деле, это были съемки клипа, а пистолет был сигнальным.

По другой версии – в музыканта и правда, стреляли. Но неизвестно, в каком он сейчас состоянии.

Напомним, рэпер Никита Святковский, выступающий под псевдонимом OFFMi, родился в Крыму, в Севастополе.

Начинал в группе Bound, с 2016 года выступает сольно. Выпустил три студийных альбома, четыре мини-альбома и множество синглов.