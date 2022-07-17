Російського репера OFFMi розстріляли після концерту

Щоправда, у соцмережах пишуть, що напад було інсценовано

У російського репера OFFMi стріляли після концерту у Москві. Музикант отримав поранення і зараз перебуває у лікарні. Про це повідомляє Starhit.

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26-річний репер фотографувався з шанувальниками після концерту у нічному клубі Izi Moscow у Басманному провулку.

Раптом до натовпу під'їхав мотоцикліст, вистрілив у репера та втік. OFFMi, справжнє ім'я якого Микита Святковський, госпіталізували.

Момент нападу потрапив на відео.

[ + – ] Напад на репера OFFMi

Зараз у ЗМІ пишуть про те, що напад був нібито інсценований, і насправді це були зйомки кліпу, а пістолет був сигнальним.

За іншою версією — у музиканта справді стріляли. Але невідомо, в якому зараз стані.

Нагадаємо, репер Микита Святковський, який виступає під псевдонімом OFFMi, народився у Криму, в Севастополі.

Починав у гурті Bound, з 2016 року виступає сольно. Випустив три студійні альбоми, чотири мініальбоми та безліч синглів.