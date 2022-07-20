Злые шутки и неуверенность. 5 признаков того, что мужчина вас не любит

Нелюбовь — начало абьюзивных отношений и травмирующей зависимости от партнера

Зачастую женщины склонны к тому, чтобы обвинять в неудавшихся отношениях самих себя, но есть несколько признаков, по которым становится ясно, что причина неудачных отношений именно в партнере и такие отношения стоит поскорей заканчивать. И подобная установка уже давно потеряла актуальность. В отношениях люди должны быть равноправными партнерами.

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У таких отношений нет никаких шансов, не нужно тратить время на то, чтобы их исправить, а единственным выходом остается расставание.

Вы потеряли уверенность в себе

Если до жизни со своим партнером вы были уверенной в себе и самодостаточной женщиной, которой не требовалось чужое одобрение, а сейчас вас постоянно посещают сомнения в собственных силах – то стоит обратить внимание на свои отношения.

Ваш партнер скорей всгео использует вас, чтобы поднять собственную самооценку. Он самоутверждается за ваш счет, постоянно намекая на вашу несостоятельность, непривлекательность и обвиняя в собственных неудачах. Любящий мужчина всегда будет поддерживать женщину: хвалить за ее достижения и гордится ими, делать ей комплименты и поддерживать ее в трудную минуту.

Помнит только плохое

Злопамятность не самое хорошее качество характера, но и не самый страшный порок. Но когда во время ссор мужчина начинает вспоминать неприятные моменты ваших отношений: смаковать их и преувеличивать – это уже ненормально.

За этим следует недовольство происходящим сейчас: от немытой посуды, до неправильного меню на ужин. Ваши проблемы нивелируются, его – выставляются на первый план. Если во время ссор он постоянно предстает жертвой, которая вынуждена мужественно терпеть такую плохую вас – это причина задуматься.

Мужчина, который вас любит, не будет постоянно раздражаться из-за мелочей, помнить только плохое и винить вас в своих бедах.

Постоянный контроль

Зачастую, в начале отношений, тотальный контроль абьюзер маскирует под заботу. Именно поэтому он просит сообщать куда вы пошли, зачем, с кем, и сколько времени вы там пробудете.

По этой же причине он советует изменить свой гардероб, или внезапно начинает говорить о том, как хорошо вы выглядите без макияжа. Со временем это перерастает в грандиозные скандалы из-за минутного опоздания, слежку, полное изменение гардероба, из которого могут пропасть те вещи, которые, как еще недавно вам казалось, вам шли.

Также тревожным признаком является контроль за питанием. Бытует "легенда", что женщинам нужно куда меньше еды и они вообще способны питаться условным яблоком и салатом в день. Если у вас начинают отбирать еду и жестко контролировать ваш рацион, используя при этом оскорбительные для вас реплики – это нехороший признак.

Если мужчина вас любит, он будет вам доверять, и недостатки ваши и его, вы будете исправлять сообща, поддерживая друг друга, а не чувствуя себя заложницей.

Вы всегда во всем виноваты

Если внезапно вы обнаружили, что стали виноваты во всем происходящем в вашей семье и идете домой с мыслью, что где-то уже успели провиниться – это плохо. Если ваш мужчина постоянно обвиняет вас во всех бедах этого мира, включая собственные промахи – уходите от него.

Начинается все с малого: сначала он будет обвинять, но когда вы почувствуете себя виноватой, то абьюзер великодушно вас простит. Но когда ситуация станет критичной – вы даже не будете разбираться в чем виноваты, а просто искать одобрения и вымаливать прощение. Что, в свою очередь приведет к другой проблеме – вы потеряете уверенность в себе. Расстаться лучше до наступления этого момента. Потому у вас может не хватить решимости.

Обидные шутки

В каждой семье – свои правила и свои, только двум в паре понятные шутки. Чувство юмора – это прекрасно, как и умение подшутить.

Но если после его шуток вам не смешно, а обидно – это нехорошо. Еще хуже, когда на просьбу больше так не делать – шутки продолжаются.

Еще хуже, когда в компании шутки над вами используются, как способ самоутвердится за ваш счет. И если вы мельком замечаете, что большинству за столом не смешно, а кто-то сочувственно поглядывает в вашу сторону и старается исправить негативное воздействие шутки – это еще один признак того, что ваши отношения не в порядке.

Если разговоры не помогают – вам нужно расстаться. Накал сарказма будет возрастать, а шутки будут становится все злее, что будет провоцировать возникновение комплексов, а вы, в итоге, утратите уверенность в себе.

Человек, который вас по-настоящему любит, не будет создавать ситуацию, в которой вы будете чувствовать себя дискомфортно. Даже шутя.