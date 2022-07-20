Злі жарти та невпевненість. 5 ознак того, що чоловік вас не кохає

Нелюбов — початок аб'юзивних стосунків і залежності від партнера, яка може травмувати.

Найчастіше жінки схильні до того, щоб звинувачувати в невдалих стосунках самих себе, але є кілька ознак, за якими стає зрозуміло, що причина невдалих стосунків — саме в партнері, і такі стосунки варто закінчувати. І подібна установка вже давно втратила актуальність. У стосунках люди мають бути рівноправними партнерами.

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Такі стосункиу не мають жодних шансів, не треба витрачати час на те, щоб їх виправити, а єдиним виходом залишається розставання.

Ви втратили впевненість у собі

Якщо до життя зі своїм партнером ви були впевненою в собі та самодостатньою жінкою, якій не потрібно чуже схвалення, а зараз вас постійно відвідують сумніви у власних силах, то варто звернути увагу на свої стосунки.

Ваш партнер, швидше за все, використовує вас, щоб підняти власну самооцінку. Він самостверджується за ваш рахунок, завжди натякаючи на вашу неспроможність, непривабливість і звинувачуючи у своїх невдачах. Чоловік, який кохає, завжди підтримуватиме жінку: хвалити за її досягнення та пишатися ними, робити їй компліменти й підтримувати її в скрутну хвилину.

Пам'ятає лише погане

Злопап'ятність — не найкраща якість характеру, але й не найстрашніша вада. Але коли під час сварок чоловік починає згадувати неприємні моменти ваших стосунків: смакувати й перебільшувати — це вже ненормально.

За цим слідує невдоволення тим, що відбувається зараз: від немитого посуд до неправильного меню на вечерю. Ваші проблеми нівелюються, його виставляються на перший план. Якщо під час сварок він постає жертвою, яка змушена мужньо терпіти таку погану вас — це причина задуматися.

Чоловік, який вас кохає, не буде постійно дратуватись через дрібниці, пам'ятати тільки погане та звинувачувати вас у своїх бідах.

Постійний контроль

Найчастіше на початку стосунків тотальний контроль аб'юзер маскує під турботу. Саме тому він просить повідомляти, куди ви пішли, навіщо, з ким і скільки часу ви там пробудете.

Через це він радить змінити свій гардероб або раптово починає говорити про те, яка гарна ви без макіяжу. Згодом це переростає ув грандіозні скандали через хвилинне запізнення, стеження, повну зміну гардеробу, з якого можуть зникнути ті речі, які, як недавно вам здавалося, вам пасували.

Також тривожною ознакою є контроль над харчуванням. Існує "легенда", що жінкам потрібно куди менше їжі і вони взагалі здатні харчуватися умовним яблуком і салатом на день. Якщо у вас починають відбирати їжу та жорстко контролювати ваш раціон, використовуючи при цьому образливі вам репліки, — це погана ознака.

Якщо чоловік вас кохає, він вам довірятиме, і недоліки ваші та його ви виправлятимете спільно, підтримуючи одне одного, а не почуваючися заручницею.

Ви завжди у всьому винні

Якщо раптово ви виявили, що стали винні в усьому, що відбувається у вашій родині, і йдете додому з думкою, що десь уже встигли завинити — це погано. Якщо ваш чоловік постійно звинувачує вас у всіх бідах цього світу, включаючи власні промахи, — йдіть від нього.

Починається все з малого: спочатку він звинувачуватиме, але коли ви відчуєте себе винною, то аб'юзер великодушно вам пробачить. Але коли ситуація стане критичною, ви навіть не розумітимете, чому винні, а просто шукатимете схвалення та вимолюватимете пробачення. Що, зі свого боку, призведе до іншої проблеми — ви втратите впевненість у собі. Розлучитися краще до цього моменту, тому у вас може не вистачити рішучості.

Образливі жарти

У кожній родині — свої правила та свої, лише двом у парі зрозумілі жарти. Почуття гумору — це чудово, як і вміння пожартувати.

Але якщо після його жартів вам не смішно, а прикро — це недобре. Ще гірше, коли на прохання більше так не робити жарти продовжуються.

Ще гірше, коли в компанії жарти над вами використовуються як спосіб самоствердитися за ваш рахунок. І якщо ви помічаєте, що більшості за столом не смішно, а хтось співчутливо поглядає у ваш бік і намагається виправити негативний уплив жарту — це ще одна ознака того, що ваші стосунки не в порядку.

Якщо розмови не допомагають, вам потрібно розлучитися. Напруження сарказму зростатиме, а жарти будуть усе злішими, що провокуватиме виникнення комплексів, а ви в результаті втратите впевненість у собі.

Людина, яка вас по-справжньому кохає, не створюватиме ситуацію, в якій ви почуватиметеся дискомфортно. Навіть жартома.