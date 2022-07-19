Дэвида Духовны сфотографировали с новой подругой

Секс-символ 1990-х встречается с девушкой, которая младше его на 32 года

61-летнего актера Дэвида Духовны застукали на прогулке с новой подружкой. Это 29-летняя Моник Пендлберри, которая работала в компании, производящей соки. До знакомства с ней, бывший секс-символ проходил лечение от сексуальной зависимости. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Дэвид Духовны прославился ролями в культовых сериалах "Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния", однако последний раз он появлялся на экране еще в 2020 году, в малобюджетном фильме "Колдовство: Наследие".

[ + – ] Дэвид Духовны с новой подружкой

Он редко появляется на публике и о его личной жизни мало что известно. Но папарацци сфотографировали его с новой, 29-летней подружкой Моник Пендлберри. С ней Дэвид познакомился в 2017 году в SunLife Organics Juicery, которой владеет приятель Дэвида Халил Рафати, и где Моник работала.

До этого Дэвид Духовны был женат на актрисе Теа Леони. Пара поженилась в 1997 году, у них двое детей.

Однако в 2011 году Дэвид публично признался, что страдает от гиперсексуальности и отправился на лечение в реабилитационный центр.

Пара пыталась возобновить отношения, но окончательно рассталась в 2014 году.

Интересно, но карьера Джиллиан Андерсон, партнерши Духовны по сериалу "Секретные материалы", сложилась куда более успешно.

[ + – ] Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон в сериале "Секретные материалы" Фото: Скриншот

Только за последние годы она снялась сразу в трех популярных сериалах: "Корона", "Великая" и "Первая леди".