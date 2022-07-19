Девіда Духовни сфотографували з новою подругою

Секс-символ 1990-х зустрічається з дівчиною, яка молодша за нього на 32 роки.

61-річного актора Девіда Духовни застукали на прогулянці з новою подружкою. Це 29-річна Монік Пендлберрі, яка працювала у компанії, що виробляє соки. До знайомства з нею колишній секс-символ проходив лікування від сексуальної залежності. Про це пише Daily Mail.

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Девід Духовни прославився ролями в культових серіалах "Секретні матеріали" та "Блудлива Каліфорнія", проте востаннє він з'являвся на екрані ще в 2020 році, в малобюджетному фільмі "Чарівство: Спадщина".

[ + – ] Девід Духовни з новою подружкою

Він рідко з'являється на публіці та про його особисте життя мало що відомо. Але папараці сфотографували його із новою, 29-річною подружкою Монік Пендлберрі. З нею Девід познайомився у 2017 році у SunLife Organics Juicery, якою володіє приятель Девіда Галіл Рафаті, і де Монік працювала.

До цього Девід Духовни був одружений з акторкою Теа Леоні. Пара одружилася у 1997 році, у них двоє дітей.

Однак у 2011 році Девід публічно зізнався, що страждає на гіперсексуальність і відправився на лікування до реабілітаційного центру.

Пара намагалася відновити стосунки, але остаточно розлучилася у 2014 році.

Цікаво, але кар'єра Джилліан Андерсон, партнерки Духовни за серіалом "Секретні матеріали", склалася набагато успішніше.

[ + – ] Девід Духовни та Джилліан Андерсон у серіалі "Секретні матеріали" Фото: Скриншот

Тільки за останні роки вона знялася одразу у трьох популярних серіалах: "Корона", "Велика" та "Перша леді".