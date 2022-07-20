Опубликован список лучших ресторанов мира 2022 года

Всего в списке 50 ресторанов в 24 странах на пяти континентах

В Лондоне прошла церемония награждения, на которой отметили лучшие рестораны мира. Это рейтинг спонсируют S.Pellegrino & Acqua Panna и попасть в него нелегко.

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Всего в списке 50 ресторанов в 24 странах, на пяти континентах. Есть как старожилы списка, так и 12 новых позиций.

Есть рестораны из Европы, Южной Америки, США, Китая и, конечно, Японии. Выбирали их за оригинальность меню, общую атмосферу и, конечно, вкус подаваемых блюд. Причем в рейтинг попали, как рестораны подающие мясные блюда, например бразильский A Casa do Porco в Сан-Паулу, который занял седьмое место в рейтинге и шеф-повар которого, Джефферсон Руэда, славится тем, что использует в своих блюдах всю свиную тушу целиком, так и итальянский ресторан Реале. Он занял 15 место в рейтинге, а его повар Нико Ромито уделяет внимание именно растительной пище.

Фокус расскажет о топ-5 лучших ресторанов мира.

"Пухоль", Мехико

[ + – ] Ресторан "Пухоль" в Мехико Фото: Соцсети

Пятое место занял ресторан "Пухоль", который находится в Мехико. Заведуют им два шеф-повара Энрике Ольвера и Хесус Дурон. Здесь подают лучшие блюда мексиканской кухни. Но особенно он славится мексиканским соусом Mole Madre, Mole Nuevo, который подается с птицей, мясом, овощами, энчиладой или просто с тортильей. И состоит из множества ингредиентов и приправ, которые смешивает каждый повар по своему собственному, тайному рецепту.

[ + – ] Мясо с кабачками гриль и соусом Mole Madre, Mole Nuevo Фото: Соцсети

Его отличает невероятно сложный и многогранный вкус. А в состав могут входить: несколько видов перцев чили; комбинация семян кунжута, арахиса, семян тыквы и миндаля; множество трав и специй, таких как тимьян, майоран, анис, кориандр, душистый перец, гвоздика, корица и черный перец горошком; помидоры; лук и чеснок; изюм или другие сухофрукты; куриный бульон; и какао.

Diverxo, Мадрид

[ + – ] Ресторан Diverxo в Мадриде Фото: Соцсети

На четвертом месте – ресторан Diverxo, который находится в Мадриде, Испания. Ресторан шеф-повара Дабиза Муньоса известен своим меню с эксцентричными вкусами. Его дегустационное меню из 12 блюд знакомит посетителей с инновационными азиатскими блюдами, такими как кантонская морская лапша с тушеным угрем и кацу сандо (японский мясной сендвич) из зайца с булочкой бриошь. В ресторане представлены блюда иберийской и азиатской кухни фьюжн.

[ + – ] Подача десерта в ресторане Diverxo Фото: Соцсети

Так что гости могут выбрать между димсамами с морковью и бриошами из черного кунжута со свиной кожей, икрой лосося и вишневым соусом. На десерт шеф-повар рекомендует клубничный мусс с белым шоколадом и соусом чили.

Disfrutar, Барселона

[ + – ] Ресторан Disfrutar в Барселоне Фото: Соцсети

На третьем месте оказался еще один ресторан из Испании, барселонское заведение под названием "Дисфрутар". В Disfrutar на кухне трудятся сразу три шеф-повара Ориол Кастро, Матеу Касаньяс и Эдуард Ксатрух, которые ранее работали в ресторане elBulli. ЕlBulli обладает тремя звездами Мишлен и многие критики считают его лучшим в мире. Они открыли свой ресторан в 2014 году и теперь угощают гостей оригинальными блюдами, вдохновленными испанской кухней.

[ + – ] Молекулярная кухня в ресторане Disfrutar Фото: Соцсети

"Дисфрутар" специализируется на молекулярной кухне. "Классическое" меню из 19 блюд стоит 150 евро, а экстравагантное меню из 28 блюд под названием "Фестиваль Disfrutar" — 190 евро. Тут подают открытые равиоли с устрицами и соевыми бобами, песто из фисташек с угрем и ореховую помадку с желе из виски.

Central, Лима

[ + – ] Ресторан Central в Лиме Фото: Соцсети

На второе место критики поставили перуанский ресторан Central, который находится в Лиме. Главный ресторан шеф-поваров Вирхилио Мартинеса и Пиа Леон, Central, — это ода Перу во всех его проявлениях.

[ + – ] Подача блюд в ресторане Central Фото: Соцсети

Ресторан Central, признанный лучшим рестораном Южной Америки 2022 года, предлагает лучшие блюда, которые только могут предложить земля и море: морские гребешки, кальмары и моллюски доставляются свежими с побережья и Амазонки, а мясное меню представлено свиной грудинкой и нежной козлятиной.

Geranium, Копенгаген

[ + – ] Ресторан Geranium - лучший в мире Фото: Соцсети

Но на первом месте оказался ресторан из Европы. Хорошо известное среди гурманов заведение Geranium в Копенгагене. Шеф-повар Расмус Кофоед и ресторатор Серен Ледет позволяют каждому из своих гостей чувствовать себя как дома. В меню имеются блюда из таких оригинальных ингредиентов, как копченая икра, лесные грибы, маринованный хмель, так и банальные капуста и яблоки, из которых повара создают настоящее чудо.

[ + – ] Подача блюда в ресторане Geranium

Ресторан Geranium, занявший первое место в списке этого года, признан лучшим рестораном Европы и лучшим рестораном мира 2022 года.