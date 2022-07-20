Опубліковано список найкращих ресторанів світу 2022 року
Загалом у списку 50 ресторанів у 24 країнах на п'яти континентах
У Лондоні відбулася церемонія нагородження, на якій виділили найкращі ресторани світу. Цей рейтинг спонсорують S. Pellegrino & Acqua Panna і потрапити до нього нелегко.
Загалом у списку 50 ресторанів у 24 країнах, на п'яти континентах. Є як старожили списку, так і 12 нових позицій.
Є ресторани з Європи, Південної Америки, США, Китаю та, звичайно, Японії. Вибирали їх за оригінальність меню, загальну атмосферу і, звичайно, смак страв, які подаються. Причому в рейтинг потрапили як ресторани, що подають м'ясні страви, наприклад, бразильський A Casa do Porco в Сан-Паулу, який посів сьоме місце в рейтингу і шеф-кухар якого, Джефферсон Руеда, славиться тим, що використовує у своїх стравах всю свинячу тушу цілком, так і італійський ресторан Реалі. Він посів 15 місце у рейтингу, а його кухар Ніко Роміто приділяє увагу саме рослинній їжі.
Фокус розповість про топ-5 найкращих ресторанів світу.
"Пухоль", Мехіко
П'яте місце посів ресторан "Пухоль", який знаходиться в Мехіко. Завідують ним два шеф-кухарі Енріке Ольвера та Хесус Дурон. Тут подають найкращі страви мексиканської кухні. Але особливо він славиться мексиканським соусом Mole Madre, Mole Nuevo, який подається з птахом, м'ясом, овочами, енчіладою або просто з тортильєю. І складається з безлічі інгредієнтів та приправ, які змішує кожен кухар за своїм власним, таємним рецептом.
Його відрізняє неймовірно складний та багатогранний смак. До складу можуть входити: кілька видів перців чилі; комбінація насіння кунжуту, арахісу, насіння гарбуза та мигдалю; безліч трав та спецій, таких як чебрець, майоран, аніс, коріандр, запашний перець, гвоздика, кориця та чорний перець горошком; помідори; цибуля та часник; родзинки або інші сухофрукти; курячий бульйон; та какао.
Diverxo, Мадрид
На четвертому місці — ресторан Diverxo, який знаходиться в Мадриді, Іспанія. Ресторан шеф-кухаря Дабіза Муньоса відомий своїм меню з ексцентричними уподобаннями. Його дегустаційне меню з 12 страв знайомить відвідувачів з інноваційними азіатськими стравами, такими як кантонська морська локшина з тушкованим вугром та кацу сандо (японський м'ясний сендвіч) із зайця з булочкою бріош. У ресторані представлені страви іберійської та азіатської кухні ф'южн.
Так що гості можуть вибрати між дімсам з морквою і бріошами з чорного кунжуту зі свинячою шкірою, ікрою лосося і вишневим соусом. На десерт шеф-кухар рекомендує полуничний мус із білим шоколадом та соусом чилі.
Disfrutar, Барселона
На третьому місці опинився ще один ресторан з Іспанії, барселонський заклад під назвою "Дисфрутар". У Disfrutar на кухні працюють відразу три шеф-кухарі Оріол Кастро, Матеу Касаньяс та Едуард Ксатрух, які раніше працювали в ресторані elBulli. ЕlBulli має три зірки Мішлен і багато критиків вважають його найкращим у світі. Вони відкрили свій ресторан у 2014 році та тепер пригощають гостей оригінальними стравами, натхненими іспанською кухнею.
"Дисфрутар" спеціалізується на молекулярній кухні. "Класичне" меню з 19 страв коштує 150 євро, а екстравагантне меню з 28 страв під назвою "Фестиваль Disfrutar" — 190 євро. Тут подають відкриті равіолі з устрицями та соєвими бобами, песто з фісташок з вугром та горіхову помадку з желе з віскі.
Central, Ліма
На друге місце критики поставили перуанський ресторан Central, який знаходиться у Лімі. Головний ресторан шеф-кухарів Вірхіліо Мартінеса та Піа Леон, Central — це ода Перу у всіх його проявах.
Ресторан Central, визнаний найкращим рестораном Південної Америки 2022 року, пропонує найкращі страви, які тільки можуть запропонувати земля та море: морські гребінці, кальмари та молюски доставляються свіжими з узбережжя та Амазонки, а м'ясне меню представлене свинячою грудинкою та ніжною козлятиною.
Geranium, Копенгаген
Але на першому місці опинився ресторан із Європи. Добре відомий серед гурманів заклад Geranium у Копенгагені. Шеф-кухар Расмус Кофоєд та ресторатор Серен Ледет дозволяють кожному зі своїх гостей почуватися як удома. В меню є страви таких оригінальних інгредієнтів, як копчена ікра, лісові гриби, маринований хміль, так і банальні капуста і яблука, з яких кухарі створюють справжнє диво.
Ресторан Geranium, який посів перше місце у списку цього року, визнаний найкращим рестораном Європи та найкращим рестораном світу 2022 року.