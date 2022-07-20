Опубліковано список найкращих ресторанів світу 2022 року

Загалом у списку 50 ресторанів у 24 країнах на п'яти континентах

У Лондоні відбулася церемонія нагородження, на якій виділили найкращі ресторани світу. Цей рейтинг спонсорують S. Pellegrino & Acqua Panna і потрапити до нього нелегко.

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Загалом у списку 50 ресторанів у 24 країнах, на п'яти континентах. Є як старожили списку, так і 12 нових позицій.

Є ресторани з Європи, Південної Америки, США, Китаю та, звичайно, Японії. Вибирали їх за оригінальність меню, загальну атмосферу і, звичайно, смак страв, які подаються. Причому в рейтинг потрапили як ресторани, що подають м'ясні страви, наприклад, бразильський A Casa do Porco в Сан-Паулу, який посів сьоме місце в рейтингу і шеф-кухар якого, Джефферсон Руеда, славиться тим, що використовує у своїх стравах всю свинячу тушу цілком, так і італійський ресторан Реалі. Він посів 15 місце у рейтингу, а його кухар Ніко Роміто приділяє увагу саме рослинній їжі.

Фокус розповість про топ-5 найкращих ресторанів світу.

"Пухоль", Мехіко

[ + – ] Ресторан "Пухоль" у Мехіко Фото: Соцсети

П'яте місце посів ресторан "Пухоль", який знаходиться в Мехіко. Завідують ним два шеф-кухарі Енріке Ольвера та Хесус Дурон. Тут подають найкращі страви мексиканської кухні. Але особливо він славиться мексиканським соусом Mole Madre, Mole Nuevo, який подається з птахом, м'ясом, овочами, енчіладою або просто з тортильєю. І складається з безлічі інгредієнтів та приправ, які змішує кожен кухар за своїм власним, таємним рецептом.

[ + – ] М'ясо з кабачками гриль та соусом Mole Madre, Mole Nuevo Фото: Соцсети

Його відрізняє неймовірно складний та багатогранний смак. До складу можуть входити: кілька видів перців чилі; комбінація насіння кунжуту, арахісу, насіння гарбуза та мигдалю; безліч трав та спецій, таких як чебрець, майоран, аніс, коріандр, запашний перець, гвоздика, кориця та чорний перець горошком; помідори; цибуля та часник; родзинки або інші сухофрукти; курячий бульйон; та какао.

Diverxo, Мадрид

[ + – ] Ресторан Diverxo у Мадриді Фото: Соцсети

На четвертому місці — ресторан Diverxo, який знаходиться в Мадриді, Іспанія. Ресторан шеф-кухаря Дабіза Муньоса відомий своїм меню з ексцентричними уподобаннями. Його дегустаційне меню з 12 страв знайомить відвідувачів з інноваційними азіатськими стравами, такими як кантонська морська локшина з тушкованим вугром та кацу сандо (японський м'ясний сендвіч) із зайця з булочкою бріош. У ресторані представлені страви іберійської та азіатської кухні ф'южн.

[ + – ] Подання десерту у ресторані Diverxo Фото: Соцсети

Так що гості можуть вибрати між дімсам з морквою і бріошами з чорного кунжуту зі свинячою шкірою, ікрою лосося і вишневим соусом. На десерт шеф-кухар рекомендує полуничний мус із білим шоколадом та соусом чилі.

Disfrutar, Барселона

[ + – ] Ресторан Disfrutar у Барселоні Фото: Соцсети

На третьому місці опинився ще один ресторан з Іспанії, барселонський заклад під назвою "Дисфрутар". У Disfrutar на кухні працюють відразу три шеф-кухарі Оріол Кастро, Матеу Касаньяс та Едуард Ксатрух, які раніше працювали в ресторані elBulli. ЕlBulli має три зірки Мішлен і багато критиків вважають його найкращим у світі. Вони відкрили свій ресторан у 2014 році та тепер пригощають гостей оригінальними стравами, натхненими іспанською кухнею.

[ + – ] Молекулярна кухня у ресторані Disfrutar Фото: Соцсети

"Дисфрутар" спеціалізується на молекулярній кухні. "Класичне" меню з 19 страв коштує 150 євро, а екстравагантне меню з 28 страв під назвою "Фестиваль Disfrutar" — 190 євро. Тут подають відкриті равіолі з устрицями та соєвими бобами, песто з фісташок з вугром та горіхову помадку з желе з віскі.

Central, Ліма

[ + – ] Ресторан Central у Лімі Фото: Соцсети

На друге місце критики поставили перуанський ресторан Central, який знаходиться у Лімі. Головний ресторан шеф-кухарів Вірхіліо Мартінеса та Піа Леон, Central — це ода Перу у всіх його проявах.

[ + – ] Подання страв у ресторані Central Фото: Соцсети

Ресторан Central, визнаний найкращим рестораном Південної Америки 2022 року, пропонує найкращі страви, які тільки можуть запропонувати земля та море: морські гребінці, кальмари та молюски доставляються свіжими з узбережжя та Амазонки, а м'ясне меню представлене свинячою грудинкою та ніжною козлятиною.

Geranium, Копенгаген

[ + – ] Ресторан Geranium – найкращий у світі Фото: Соцсети

Але на першому місці опинився ресторан із Європи. Добре відомий серед гурманів заклад Geranium у Копенгагені. Шеф-кухар Расмус Кофоєд та ресторатор Серен Ледет дозволяють кожному зі своїх гостей почуватися як удома. В меню є страви таких оригінальних інгредієнтів, як копчена ікра, лісові гриби, маринований хміль, так і банальні капуста і яблука, з яких кухарі створюють справжнє диво.

[ + – ] Подання страви у ресторані Geranium

Ресторан Geranium, який посів перше місце у списку цього року, визнаний найкращим рестораном Європи та найкращим рестораном світу 2022 року.