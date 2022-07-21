Трое мужчин скончались после забега быков в Испании

Это традиционное развлечение: быков выпускают на улицы города, а люди спасаются от них бегством

Трое мужчин скончались за 24 часа от ран после традиционного для Испании забега быков (bous al carrer). Это произошло на востоке страны, в Валенсии. Об этом пишет ВВС.

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56-летний мужчина был подброшен быком в воздух и получил черепно-мозговую травму. Он скончался во вторник в больнице Валенсии, через девять дней после происшествия. Мужчина 50 лет также скончался в больнице после того, как бык проткнул его легкое в Мелиане, к северу от Валенсии.

64-летний француз скончался в понедельник от ран, полученных в Педрегере, дальше по побережью.

Группы по защите прав животных уже давно требуют запретить забеги быков, говоря, что они опасны, как для животных, так и для людей. Говорят, за последние восемь лет в регионе умерло 20 человек, которые принимали участие в забеге.

Мэр Мелианы уже сказал, что участники забега, которые выходят на улицы города, должны осознавать риск на которой идут и понимать, что разъяренного быка не остановить.

[ + – ] Забег быков в Испании

На самом известном испанском фестивале, забеге быков Сан-Фермин в Памплоне, в этом году пострадало 35 человек.

Но, тем не менее, забеги быков остаются очень популярным развлечением и привлекают тысячи туристов. А также поднимают экономику Валенсии. Исследование 2019 года показало, что оно создало более 3000 рабочих мест и принесло 300 миллионов евро за почти 10 000 мероприятий в год.

Традиция проведения бычьих гонок зародилась в 1591 году. Тогда животных пригоняли в город с пастбищ, а горожане от них убегали. Со временем это и стало целью мероприятия.

Повышенный интерес к развлечению возник после выхода романа Хэмингуэя "Фиеста", в котором описывается все происходящее в Памплоне. Испанцы рассматривают забег, как некий ритуал посвящения юноши в мужчину. Таким образом, молодые люди показывают, что победили трусость. Особой удалью считается пробежать как можно ближе к быку. Отбиваться от животных можно только свернутой газетой.

Сам забег длится всего четверть часа. Все остальное время занимают карнавал, коррида и народные гуляния.