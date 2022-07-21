Троє чоловіків померли після забігу биків в Іспанії

Це традиційна розвага: биків випускають на вулиці міста, а люди рятуються від них втечею

Троє чоловіків померли за 24 години від ран після традиційного для Іспанії забігу биків (bous al carrer). Це сталося на сході країни, у Валенсії. Про це пише ВВС.

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56-річного чоловіка підкинув бик у повітря, він отримав черепно-мозкову травму і помер у вівторок у лікарні Валенсії через дев'ять днів після події. Чоловік 50 років також помер у лікарні після того, як бик проткнув його легеню в Меліані, на північ від Валенсії.

64-річний француз помер у понеділок від ран, отриманих у Педрегері, далі по узбережжю.

Групи захисту прав тварин вже давно вимагають заборонити забіги биків, кажучи, що вони небезпечні як для тварин, так і для людей. Кажуть, за останні вісім років у регіоні померло 20 людей, які брали участь у забігу.

Мер Меліани вже сказав, що учасники забігу, які виходять на вулиці міста, мають усвідомлювати ризик, на якому йдуть і розуміти, що розлюченого бика не зупинити.

[ + – ] Забіг биків в Іспанії

На найвідомішому іспанському фестивалі забігу биків Сан-Фермін у Памплоні, цього року постраждало 35 людей.

Проте забіги биків залишаються дуже популярною розвагою і приваблюють тисячі туристів. А також підіймають економіку Валенсії. Дослідження 2019 року показало, що забіги створили понад 3000 робочих місць та принесли 300 мільйонів євро за майже 10 000 заходів на рік.

Традиція проведення бичачих перегонів зародилася 1591 року. Тоді тварин приганяли до міста з пасовищ, а городяни від них тікали. Згодом це і стало метою заходу.

Підвищений інтерес до розваг виник після виходу роману Хемінгуея "Фієста", в якому описується все, що відбувається в Памплоні. Іспанці розглядають забіг, як ритуал посвяти юнака в чоловіка. Так, молоді люди показують, що перемогли боягузливість. Особливою завзятістю вважається пробігти якомога ближче до бика. Відбиватися від тварин можна лише згорнутою газетою.

Сам забіг триває лише чверть години. Решту часу займають карнавал, корида і народні гуляння.