Похудеть за 3 дня без упражнений. Как быстро вернуться в форму

Предлагаем несколько удачных сценариев быстрого похудения

Поддержание здорового веса – это постоянное стремление на протяжении всей жизни. Но иногда вы хотите быстро сбросить вес, будь то для того, чтобы соответствовать личным требованиям, чувствовать себя лучше в бикини или влезть в свадебное платье своей мечты. Мало что можно безопасно сделать за 3 дня, чтобы похудеть, но вы можете избавиться от лишнего веса и объема за короткий период времени, соблюдая причудливую диету или принимая меры по снижению веса воды и вздутия живота. . Чтобы по-настоящему сбросить калории, сжечь жир, нарастить мышечную массу и достичь долгосрочных результатов, вам придется серьезно изменить свой рацион и образ жизни.

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Соблюдение "причудливой" диеты для краткосрочных результатов

Попробуйте "3-дневную диету". Трехдневная диета, которую иногда называют военной диетой, представляет собой трехдневный план диеты со строгим режимом завтрака, обеда и ужина. Сторонники этого метода рекомендуют как можно точнее следовать плану питания, а затем вернуться к более нормализованной диете в 1500 калорий до конца недели.

Завтрак в первый день состоит из:

1 чашка (0,25 литра) несладкого черного кофе или чая

1 ломтик тоста, желательно из цельнозерновой муки

2 столовые ложки (30 мл) арахисового масла

1/2 грейпфрута

Обед 1-го дня состоит из:

1 чашка (0,25 литра) несладкого черного кофе или чая

1 ломтик тоста, желательно из цельнозерновой муки

1/2 банки тунца

Ужин в первый день состоит из:

3 унции (85 граммов — размером примерно с колоду игральных карт) любого мяса

1 чашка (340 г) зеленой фасоли, приготовленной на пару или сырой

1/2 банана

1 маленькое яблоко

1 чашка (0,25 литра) ванильного мороженого

Завтрак на 2-й день состоит из:

1 яйцо, приготовленное так, как вы предпочитаете

1 ломтик тоста, желательно из цельнозерновой муки

1/2 банана

Обед 2-го дня состоит из:

1 яйцо вкрутую

1 чашка (0,25 литра) творога

20 граммов запеченных чипсов из сладкого картофеля

Ужин на 2-й день состоит из:

2 хот-дога (без булочек для хот-догов)

1 стакан (340 г) брокколи

1/2 стакана (170 г) моркови

1/2 банана

1/2 стакана (0,12 литра) ванильного мороженого

Завтрак на 3-й день состоит из:

1 маленькое яблоко

1 ломтик сыра чеддер

20 граммов запеченных чипсов из сладкого картофеля

Обед третьего дня состоит из:

1 яйцо, приготовленное так, как вы предпочитаете

1 ломтик тоста, желательно из цельнозерновой муки

Ужин на 3-й день состоит из:

1 стакан (340 г) тунца

1/2 банана

1 чашка (0,25 литра) ванильного мороженого

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Рассмотрим также 3-дневное голодание. Некоторые исследования показали, что употребление только воды и ограничение потребления менее 200 калорий в день в течение всего 3 дней может помочь вам перезагрузить вашу иммунную систему в дополнение к быстрому похудению.

Эта форма "вынужденного голодания" истощает ваши запасы энергии (в виде гликогена), что заставляет ваше тело перерабатывать, а затем создавать новые иммунные клетки после того, как вы закончите голодание.

Предупреждение! Голодание может быть вредным, особенно для молодых и пожилых людей, а также для людей с другими проблемами со здоровьем. Если вы серьезно думаете о том, чтобы попробовать 3-дневное голодание, вам следует сначала проконсультироваться с врачом.

Потеря жидкости и краткосрочных результатов

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Что касается соли. Натрий помогает запасать воду в организме, а ограничение потребления соли и других продуктов с высоким содержанием натрия может помочь вам избавиться от лишнего веса, увеличивающего обхват воды.

Ограничьте ежедневное потребление натрия до 1–1,5 грамма в день. (Менее 2,3 грамма рекомендуемая с медицинской точки зрения доза для лиц моложе 50 лет).

Избегайте консервированных и расфасованных продуктов, включая соусы и заправки. Эти типы консервированных продуктов часто полагаются на соль в качестве консерванта и, таким образом, содержат большое количество натрия.

Откажитесь от мясных деликатесов и мясного ассорти. Они также богаты натрием.

Экономьте на соли во время приготовлении пищи.

Сократите потребление сыра. Сыр имеет высокое содержание соли.

Пейте воду. Важно избегать обезвоживания

Пейте больше воды. Это может показаться нелогичным, но пить много воды очень важно, когда вы пытаетесь похудеть. Выпивая 3,8 литра воды в течение дня, вы нормализуете уровень гидратации и сохраните баланс жидкости.

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Добавьте в воду немного лимона. Лимон может действовать как пищеварительная добавка и мочегонное средство, которое может помочь как при задержке воды, так и при вздутии живота.

Выпейте вторую чашку кофе или чая. Эти напитки могут действовать как мочегонные средства, а это означает, что они стимулируют ваше тело к выделению большего количества воды.

Много отдыхайте и спите. Помимо натрия, уровень кортизола в организме также влияет на задержку воды.

Убедитесь, что уровень кортизола находится под контролем, спите не менее 7-9 часов в сутки.

Попробуйте сократить свои физические нагрузки на 3 дня. Упражнения действительно могут повысить уровень кортизола.

Расслабьтесь и снимите стресс с успокаивающим чаем, успокаивающей музыкой, медитацией и дыхательными упражнениями. Все это может помочь вам расслабиться и снизить уровень кортизола.

Примите противогазовую таблетку. Хотя не рекомендуется прибегать к выведению жидкости или "диетическим" таблеткам, вы можете смело попробовать принять одну безрецептурную противогазовую таблетку, чтобы уменьшить избыток воздуха, газов или других форм кишечного вздутия для быстрого эффекта похудения.

Попробуйте добавки с магнием. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, попробуйте принимать добавки с магнием, чтобы очистить кишечник.

Сделайте несколько специальных растяжек для живота. Это поможет растянуть и расслабить мышцы живота

Попробуйте согнуть оба колена к животу, лежа на полу. В некоторых случаях эта поза может временно улучшить работу кишечника.

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Обратите внимание и на свою осанку. Старайтесь сидеть и стоять прямо, не горбиться и не втягивать живот. Это может вызвать судороги и судороги в желудке.

Внесите некоторые изменения в рацион. Изменение того, что и когда вы едите, может помочь вам избавиться от вздутия живота.

Избегайте бобов, печально известных газообразных музыкальных "фруктов".

Ешьте небольшими порциями, медленно и чаще в течение дня, чтобы избежать вздутия живота во время еды.

Ешьте больше клетчатки. Выбирайте белковые коктейли, йогурт и супы с низким содержанием натрия вместо твердой пищи. Жидкости легче усваиваются, и они не так сильно вздувают желудок, как твердая пища. Добавьте немного фруктов, богатых клетчаткой, в свои коктейли и йогурт, чтобы помочь пищеварению двигаться в кишечнике (и из него).

Избегайте газированных напитков и жевательной резинки. Пузырьки в этих напитках могут привести к вздутию живота, и вы проглатываете много лишнего воздуха, когда жуете жвачку.

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Сократите количество "проблемных продуктов". Самые большие "проблемные продукты" — это твердые жиры, добавленные сахара, соли и крахмалы. Они составляют более 800 наших ежедневных калорий, и мы часто потребляем их, даже не замечая!

Обращайте внимание на этикетки продуктов питания и избегайте продуктов с твердыми, транс- и насыщенными жирами, а также с добавлением сахара.

Исключите фаст-фуд и рафинированные злаки (например, белый хлеб), которые насыщены жирами и часто перенасыщены лишними ненужными сахарами.

Ограничение соли и крахмала поможет вам уменьшить задержку жидкости и снизить вес воды, что отлично подходит для быстрого похудения.

Контролируйте свои порции. Не менее важно учитывать, сколько пищи вы едите, в дополнение к тому, какие продукты вы едите. Попробуйте сократить порции, чтобы сэкономить калории, и следуйте этим основным рекомендациям по контролю порций:

Съешьте 142-184 грамма постных (не жирных) белков, таких как курица, бобы и рыба.

Съешьте 142-227 граммов зерен, 1/2 из которых должны быть из цельного зерна.

Съешьте 1,5–2 стакана (0,35–0,5 л) фруктов.

Съешьте 2,5–3,5 чашки (0,6–0,8 литра) овощей.

Выпейте 3 чашки (0,7 литра) обезжиренного или обезжиренного дневника.

Ешьте не более 5–7 чайных ложек (25–35 мл) масел (старайтесь получать их из растительных и белковых источников).

Употребляйте не более 121 калории из твердых жиров и добавленных сахаров.