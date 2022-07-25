"Партнеры по преступлению". 9 способов узнать, что мужчина вас любит

Как убедиться, что в вас действительно влюблены?

Любовь может заставить вас чувствовать себя непобедимым. Каждая клишированная песня о любви внезапно звучит правдоподобно и обретает новый смысл. Еда вкуснее, закаты красивее. Вы так полны сладости, что испытываете искушение расточать ее на незнакомцев только потому, что хотите распространить это блаженное чувство. Для мужчин это то же самое, что и для женщин, мы тоже любим быть влюбленными!

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Там, где есть потенциал для большого вознаграждения, есть и большой риск. Любовь, наверное, самое лучшее и самое страшное, что мы делаем. Этот потенциал для отказа и опустошения может сделать действительно сложным позволить себе влюбиться в кого-то.

Фото: Getty Images

Фраза "Я люблю тебя" — это всего лишь фраза. Это красивые слова, но они не создают обязывающего контракта. Услышать эти слова не всегда достаточно, чтобы успокоиться в отношениях. И некоторым парням просто может быть неудобно их произносить, даже если они это чувствуют. Другим может быть слишком комфортно произносить эти слова, даже если они не совсем в этом состоянии по отношению к партнерше.

Слова — это просто слова. Это еще не все, поэтому важно знать, как ведут себя парни и что они делают, когда по-настоящему любят женщину.

Он вас уважает

Настоящее уважение — это глубокая вещь. Это основа, на которой вы можете построить стабильные отношения с подлинным пониманием друг друга и ваших ценностей. Есть также более поверхностная версия, в которой ценятся только определенные части вас или где это "уважение" можно включить, когда оно полезно.

Вы хотите быть с мужчиной, который знает вас вдоль и поперек. Тот, кто хочет защитить все, что делает вас тем, кто вы есть. Вместо того, чтобы пытаться изменить ваше мнение или нарушить ваши границы, он будет отмечать все аспекты вашей личности. Когда он это делает, вы знаете, что он высоко ценит вас.

Такое спокойное, но сильное уважение может оказать чудесное положительное влияние на всю вашу жизнь.

Вы ему доверяете

Доверие — безумно ценная штука, потому что его нужно последовательно выстраивать. Вы можете посмотреть на кого-то и сразу же подумать, что он привлекателен, или даже сразу проникнуться к нему симпатией. Но вы никогда не сможете автоматически доверять кому-то.

Фото: Getty Images

Завоевание доверия является жизненно важным компонентом в построении глубокой составляющей ваших отношений. Без него все шатко и готово рухнуть.

Искренняя вера в парня не просто означает, что вы верите, что он не собирается изменять или лгать вам. Это означает, что вы уверены, что он будет рядом, когда он вам понадобится. Это означает, что вы чувствуете себя в безопасности, открываясь ему, делясь своими самыми глубокими страхами и неуверенностью. Он не собирается бросать вам признание в споре или говорить что-то назло.

Это с трудом заработанное качество может быть создано только благодаря упорному труду и страсти. Если у вас действительно доверительные отношения с вашим мужчиной, вы можете быть уверены, что он полностью вложился в вас.

Ему все в вас нравится

У каждого есть свои причуды, о которых они могут даже не подозревать. Иногда, когда вы проводите с кем-то много времени, они это замечают и указывают вам на них. Если это делается язвительно, скорее всего, вы не подходите друг другу.

Фото: Getty Images

Но когда парень тратит время на то, чтобы замечать вещи, которые делают тебя "тобой", и они заставляют его любить тебя еще больше, тогда в тебе действительно есть что-то особенное.

Мы естественным образом видим все со своей точки зрения, даже самих себя. Он может даже видеть вас яснее, чем вы сами себя видите. Он видит ваши сильные стороны, ваш потенциал и все замечательные вещи, которые делают вас тем, кто вы есть. Теперь это не все блестящее ложе из роз, он также видит ваши недостатки. Но когда мужчина любит вас, он не использует эти недостатки против вас и не заставляет вас стыдиться. Он принимает их как часть того, кто вы есть.

Он показывает любящие действия

Легко казаться — трудно быть. Этот тезис, безусловно, верен и в отношении любви. Вы бы предпочли, чтобы вам сказали: "Я люблю тебя", или заставили почувствовать это? Мужчины, как правило, очень ориентированы на действия. Именно действия действительно рассказывают полную историю.

Фото: Getty Images

Некоторым мужчинам трудно выразить свои чувства в разговоре. К счастью, есть и другие способы, которыми он может сообщить вам о своих чувствах. Обратите внимание на то, какое место вы занимаете в его приоритетах. Когда он входит в дверь, он замечает вас, прежде чем сделать что-нибудь еще?

Внимателен ли он к тому, что вы чувствуете в любой момент? Регулярно ли он проявляет привязанность, даже с помощью чего-то такого простого, как сплетение ваших пальцев? Есть миллион маленьких способов проявить нежность и привязанность.

Вы его "соучастник по преступлению"

Он вам не босс и не диктатор. Он ваш партнер, равный вам, и он относится к вам соответственно. Ваше мнение так же важно, как и его, и он дает вам это понять. Это не значит, что вы, ребята, никогда не будете спорить. Это просто означает, что когда вы это сделаете, это будет дискуссия между двумя равными людьми. Ни один из вас не будет считать себя высшим существом или покровительствовать другому.

Иметь партнера, с которым можно обмениваться идеями и отправляться в приключения, — это настоящий подарок. Здоровое общение, при котором обе стороны чувствуют, что их услышали и к ним относятся, способствует установлению качественных отношений. Если вы находитесь на этом этапе отношений, знайте, что ваш мужчина ценит вас так же, как и вы его.

Ты — часть его

Иногда друзья высмеивают пары за то, что они превращаются в "мы". Например — "мы" идем в магазин за продуктами, или "мы" любим луковые кольца. Хотя может быть забавно указывать на умеренную взаимозависимость между двумя людьми, есть что-то действительно приятное в том, что два человека сливаются вместе и процветают как пара.

Чтобы два человека могли счастливо проводить много времени друг с другом, нужны очень здоровые и хорошо функционирующие отношения. Несомненно, на дороге будут ухабы и проблемы, которые нужно преодолеть, но возможность уверенно противостоять им вместе делает их менее пугающими.

Когда ваше присутствие пронизывает каждую часть его жизни, он не захочет, чтобы вы куда-то уходили. Если он не может представить жизнь без вас, значит, вы укоренились в его сути. Это не мимолетное увлечение. Это обстоятельство, которое следует ценить.

Вы всегда в приоритете

Мы все виноваты в том, что говорим, что у нас нет времени на что-то, когда на самом деле это не является для нас приоритетом. Вместо того, чтобы пойти в спортзал, возможно, вы провели слишком много времени в социальных сетях и решили, что вам лучше просто начать готовить ужин. Вы всегда найдете оправдания, почему нельзя сделать что-то, что не так важно для вас.

Однако вы никогда не будете пренебрегать важным для вас человеком. Люди, которые важны для вас, знают это. Они это чувствуют. Вы всегда делаете себя доступным для них, когда они действительно нуждаются в вас.

Естественно, это верно и для влюбленного мужчины. Он сделает вас своим приоритетом номер один. Если по какой-то причине наступит день, когда вы не будете на первом месте, то это будет по очень веской причине. Кроме того, он убедится, что вы согласны не приходить первым, прежде чем он сделает это. Дело в том, что мужчины и люди в целом находят время для важных людей и явлений в своей жизни.

Он любит проводить время с вами

Когда вы с нужным человеком, такая приземленная вещь, как просмотр телевизора, внезапно становится более привлекательной, чем самая захватывающая вечеринка, на которой вы когда-либо были. Тривиальные вещи, такие как покупка продуктов, теперь доставляют удовольствие. Вы будете искать любой предлог, чтобы быть рядом с этим человеком, потому что быть с ним (независимо от того, что вы делаете) всегда лучший вариант.

Если человек переходит от дикой одинокой жизни к подобным любовным отношениям, разница может быть весьма заметной. Любовь может прийти из ниоткуда и изменить ваш образ жизни.

Если ваш мужчина кажется взволнованным одной мыслью о том, чтобы быть в вашем присутствии, он попался на крючок. Ему не нужно ничего необычного или лишнего помимо удовольствия, которое он ощущает при виде вас.

Он не сдается

Быть с мужчиной, который, кажется, может одной ногой выйти за дверь, вызывает стресс и неустойчивость. Парень, который угрожает расстаться при первых признаках неприятностей, не является хорошим кандидатом для долгосрочных отношений. В ней будет влюбленный парень.

Этот тип мужчин будет смотреть на проблему как на возможность расти и взрослеть вместе с вами, а не как на препятствие на пути к вашему будущему. Вместо того, чтобы опускать руки в знак поражения, он еще раз заявит о своем намерении быть с вами и придумает, как решить проблему.

Когда вы с мужчиной, который заставляет вас чувствовать себя в безопасности, вы можете предложить такую ​​же преданность в ответ. Это взаимное уважение и приверженность создают вдохновляющие отношения.