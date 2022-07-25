"Партнери зі злочину". 9 способів дізнатися, що чоловік вас любить

Як переконатися, що у вас справді закохані?

Кохання може змусити вас почуватися непереможним. Кожна клішована пісня про кохання раптово звучить правдоподібно та набуває нового сенсу. Їжа смачніша, заходи красивіші. Ви настільки сповнені солодощі, що відчуваєте спокусу розточити її на незнайомців тільки тому, що хочете поширити це блаженне почуття. Для чоловіків це те саме, що й для жінок, ми теж любимо бути закоханими!

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Там, де є потенціал для великої винагороди, є великий ризик. Кохання, напевно, найкраще і найстрашніше, що ми робимо. Цей потенціал для відмови та спустошення може зробити справді складним дозволити собі закохатися у когось.

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Фраза "Я люблю тебе" — це лише фраза. Це красиві слова, але вони не створюють контракту, що зобов'язує. Почути ці слова не завжди достатньо, щоб заспокоїтись у стосунках. І деяким хлопцям просто можливо незручно їх вимовляти, навіть якщо вони це відчувають. Іншим може бути дуже комфортно вимовляти ці слова, навіть якщо вони не зовсім у цьому стані щодо партнерки.

Слова — це просто слова. Це ще не все, тому важливо знати, як поводяться хлопці та що вони роблять, коли по-справжньому люблять жінку.

Він вас поважає

Справжня пошана — це глибока річ. Це основа, на якій ви можете побудувати стабільні стосунки із справжнім розумінням одне одного та ваших цінностей. Є також більш поверхова версія, у якій цінуються лише певні частини вас або де цю "повагу" можна вмикнути, коли вона корисна.

Ви хочете бути з чоловіком, який знає вас уздовж і впоперек. Той, хто хоче захистити все, що робить вас тим, хто ви є. Замість того, щоб намагатися змінити вашу думку або порушити ваші межі, він зазначатиме всі аспекти вашої особистості. Коли він це робить, ви знаєте, що він високо цінує вас.

Така спокійна, але сильна повага може мати чудовий позитивний вплив на все ваше життя.

Ви йому довіряєте

Довіра — дуже цінна штука, тому що її потрібно послідовно вибудовувати. Ви можете подивитися на когось й одразу ж подумати, що він привабливий, або навіть відразу перейнятися до нього симпатією. Але ви ніколи не зможете автоматично довіряти комусь.

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Завоювання довіри є життєво важливим компонентом у побудові глибокого складника ваших стосунків. Без нього все хитко і готове звалитися.

Щира віра в хлопця не просто означає, що ви вірите, що він не збирається зраджувати чи брехати вам. Це означає, що ви впевнені, що він буде поруч, коли вам знадобиться. Це означає, що ви почуваєтеся у безпеці, відкриваючись йому, ділячись своїми найглибшими страхами та невпевненістю. Він не збирається кидати вам зізнання у суперечці або говорити щось на зло.

Ця важко зароблена риса може бути створена тільки завдяки завзятій праці та пристрасті. Якщо у вас справді довірчі стосунки з вашим чоловіком, ви можете бути впевнені, що він повністю вклався у вас.

Йому все у вас подобається

У кожного є свої чудасії, про які вони можуть навіть не підозрювати. Іноді, коли ви проводите з кимось багато часу, вони помічають це і вказують вам на них. Якщо це робиться уїдливо, швидше за все, ви не підходите одне одному.

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Але коли хлопець витрачає час на те, щоб помічати речі, які роблять тебе "тобою", і вони змушують його кохати тебе ще більше, тоді в тобі справді є щось особливе.

Ми звичайно бачимо все зі свого погляду, навіть самих себе. Він може навіть бачити вас чіткіше, ніж ви себе бачите. Він бачить ваші сильні сторони, ваш потенціал і всі чудові речі, які роблять вас тим, хто ви є. Тепер це не все блискуче ложе з троянд, він також бачить ваші недоліки. Але коли чоловік любить вас, він не використовує ці недоліки проти вас і не змушує вас соромитись. Він приймає їх як частину того, хто ви є.

Він показує люблячі дії

Легко здаватися — важко бути. Ця теза, безумовно, правильна й щодо любові. Ви б віддали перевагу, щоб вам сказали: "Я люблю тебе", чи змусили відчути це? Чоловіки зазвичай дуже орієнтовані на дії. Саме дії справді розповідають повну історію.

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Деяким чоловікам важко висловити свої почуття у розмові. На щастя, є й інші способи, якими він може повідомити вам про свої почуття. Зверніть увагу на те, яке місце ви займаєте у його пріоритетах. Коли він входить у двері, він помічає вас, перш ніж зробити щось ще?

Чи уважний він до того, що ви відчуваєте будь-якої миті? Чи він регулярно проявляє прихильність, навіть за допомогою чогось такого простого, як сплетіння ваших пальців? Є мільйон маленьких способів проявити ніжність та прихильність.

Ви його "співучасник у злочині"

Він вам не бос і не диктатор. Він ваш партнер, рівний вам, і він ставиться до вас відповідно. Ваша думка така ж важлива, як і його, і він дає вам це зрозуміти. Це не означає, що ви, друзі, ніколи не сперечатиметеся. Це просто означає, що, коли ви це зробите, це буде дискусія між двома рівними людьми. Жоден із вас не буде вважати себе вищою істотою або покровительствувати іншому.

Мати партнера, з яким можна обмінюватися ідеями та вирушати у пригоди, — це справжній подарунок. Здорове спілкування, коли обидві сторони відчувають, що їх почули та на них зважають, сприяє встановленню якісних стосунків. Якщо ви знаходитесь на цьому етапі стосунків, знайте, що ваш чоловік цінує вас так само, як ви його.

Ти — частина його

Іноді друзі висміюють пари через те, що вони перетворюються на "ми". Наприклад — "ми" йдемо в магазин за продуктами, або "ми" любимо цибульні кільця. Хоча може бути смішно вказувати на помірну взаємозалежність між двома людьми, є щось дійсно приємне в тому, що дві людини зливаються разом і процвітають як пара.

Щоб дві людини могли щасливо проводити багато часу одне з одним, потрібні дуже здорові стосунки, які добре функціонують. Безперечно, на дорозі будуть вибоїни та проблеми, які потрібно подолати, але можливість впевнено протистояти їм разом робить їх менш страшними.

Коли ваша присутність пронизує кожну частину його життя, він не захоче, щоб ви кудись ішли. Якщо він не може уявити життя без вас, то ви вкоренилися в його суті. Це не швидкоплинне захоплення. Це обставина, яку варто цінувати.

Ви завжди в пріоритеті

Ми всі винні в тому, що кажемо, що ми не маємо часу на щось, коли насправді це не є для нас пріоритетом. Замість того, щоб піти у спортзал, можливо, ви провели надто багато часу в соціальних мережах і вирішили, що вам краще просто почати готувати вечерю. Ви завжди знайдете виправдання, чому не можна зробити щось, що не так важливе для вас.

Однак ви ніколи не будете нехтувати важливою для вас людиною. Люди, які є важливими для вас, знають це. Вони це відчувають. Ви завжди робите себе доступним для них, коли вони дійсно потребують вас.

Звичайно, це правильно і для закоханого чоловіка. Він зробить вас своїм пріоритетом номер один. Якщо з якоїсь причини настане день, коли ви не будете на першому місці, це буде дуже вагомою причиною. Крім того, він переконається, що ви згодні не приходити першим, перш ніж він зробить це. Справа в тому, що чоловіки та люди загалом знаходять час для важливих людей і явищ у своєму житті.

Він любить проводити час із вами

Коли ви з потрібною людиною, така приземлена річ, як перегляд телевізора, раптово стає більш привабливою, ніж захоплива вечірка, на якій ви коли-небудь були. Тривіальні речі, такі як покупка продуктів, тепер приносять задоволення. Ви шукатимете будь-який привід, щоб бути поряд із цією людиною, тому що бути з ним (незалежно від того, що ви робите) завжди найкращий варіант.

Якщо людина переходить від дикого самотнього життя до подібних любовних стосунків, різниця може бути дуже помітною. Кохання може прийти з нізвідки і змінити ваш спосіб життя.

Якщо ваш чоловік здається схвильованим однією думкою про те, щоб бути у вашій присутності, він попався на гачок. Йому не потрібно нічого незвичайного або зайвого крім задоволення, яке він відчуває побачивши вас.

Він не здається

Бути з чоловіком, який, здається, може однією ногою вийти за двері, спричиняє стрес і нестійкість. Хлопець, який погрожує розійтися за перших ознак неприємностей, не є добрим кандидатом для довгострокових стосунків. У ній буде закоханий хлопець.

Цей тип чоловіків буде дивитися на проблему як на можливість рости та дорослішати разом із вами, а не як на перешкоду на шляху до вашого майбутнього. Замість опускати руки на знак поразки, він ще раз заявить про свій намір бути з вами і вигадає, як вирішити проблему.

Коли ви з чоловіком, який змушує вас почуватися у безпеці, ви можете запропонувати таку відданість у відповідь. Ця взаємна повага і прихильність створюють стосунки, що надихають.