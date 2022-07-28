Бывший секс-символ 90-х Брендан Фрейзер сыграл 300-килограммового отшельника

Из-за проблем со здоровьем и депрессии актер надолго пропал с экранов. В располневшем грузном Брэндане практически невозможно узнать Джорджа из джунглей, который сводил с ума поклонниц 30 лет назад.

53-летний американский актер Брэндан Фрейзер, наиболее известный своими ролями в фильмах "Джордж из джунглей", "Человек из Энсино" и "Мумия", возвращается на экраны спустя 10 лет после последнего появления в кино, сообщает Variety.

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Сердцеед 90-х, покорявший прекрасную половину человечества своей точеной атлетической фигурой, сыграет 300-килограммового отшельника в фильме "Кит". Картину снял Даррен Аронофски, и в ней Фрейзер играет человека, "живущего с ожирением" и "изо всех сил пытающегося восстановить связь со своей 17-летней дочерью". По информации СМИ, актер, который и так существенно поправился, вынужден был носить на съемках специальный костюм, добавлявший ему объема и веса.

К Фрейзеру в "Ките" присоединится актерский состав, в который входят любимица "Очень странных дел" Сэди Синк, Хонг Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс. К Аронофски снова присоединился его давний оператор Мэтью Либатик, который также снял венецианскую премьеру Оливии Уайлд "Не волнуйся, дорогая".

Мировая премьера драмы, экранизации пьесы Сэмюэля Д. Хантера "Кит" 2012 года, состоится на Венецианском кинофестивале 2022 года. Дата выхода пока не озвучена.

Ранее Фрейзер обсуждал свою роль в фильме во время одного из интервью, где рассказал об"обширном" и "громоздком" гардеробе и предсказал, что его роль не останется незамеченной:.

"Это будет нечто такое, чего вы раньше не видели. Это действительно все, что я могу вам сказать… Гардероб и костюм были объемными, цельными, громоздкими. Это, безусловно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать… Я знаю, что это произведет неизгладимое впечатление".

Последний раз Фрейзер появлялся на экранах 10 лет назад в боевике "Прорыв", и только сейчас его дела пошли вверх. Недавно он сыграл злодея Гарфилда Линнса в "Бэтгерл" и снялся в новом вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", однако "Кит" станет первой большой ролью актера после его возвращения.

В свое время Брэндан признавался, что в 2003 году пережил сексуальные домогательства со стороны влиятельного голливудского деятеля, тогдашнего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипа Берка. Неудачный брак, растущий список проблем со здоровьем и впадение в депрессию привели к краху его карьеры.

[ + – ] От атлетической фигуры Фрейзера не осталось и следа

Фрейзер отметил, что некоторые роли существенно повлияли на его здоровье, поскольку выполняемые им трюки не прошли бесследно. Он перенес несколько серьезных операций. Актеру потребовалась поясничная ламинэктомия, операция по удалению задней части позвонка в нижней части спины, чтобы освободить место в спинномозговом канале. Первая операция не помогла, и ему пришлось повторить ее через год. Также были частичная замена коленного сустава и дополнительные операции на спине.