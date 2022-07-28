Колишній секс-символ 90-х Брендан Фрейзер зіграв 300-кілограмового пустельника

Через проблеми зі здоров'ям і депресією актор надовго зник з екранів. У Брендані, який розповнів, практично неможливо впізнати Джорджа з джунглів, котрий зводив із розуму прихильниць 30 років тому.

53-річний американський актор Брендан Фрейзер, найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Джордж із джунглів", "Людина з Енсіно" та "Мумія", повертається на екрани через 10 років після останньої появи в кіно, повідомляє Variety.

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Серцеїд 90-х, який підкоряв прекрасну половину людства своєю точеною атлетичною фігурою, зіграє 300-кілограмового пустельника у фільмі "Кит". Картину зняв Даррен Аронофскі, і в ній Фрейзер грає людину, яка "живе з ожирінням" і "щосили намагається відновити зв'язок зі своєю 17-річною дочкою". За інформацією ЗМІ, актор, який і так суттєво набрав вагу, змушений був носити на зйомках спеціальний костюм, який додавав йому обсягу та ваги.

До Фрейзера в "Киті" приєднається акторський склад, до якого входять улюблениця "Дуже дивних справ" Седі Сінк, Хонг Чау, Саманта Мортон і Тай Сімпкінс. До Аронофські знову приєднався його давній оператор Метью Лібатік, який також зняв венеціанську прем'єру Олівії Вайлд "Не хвилюйся, люба".

Світова прем'єра драми, екранізація п'єси Семюеля Д. Хантера "Кит" 2012 року, відбудеться на Венеціанському кінофестивалі 2022 року. Дата виходу поки що не озвучена.

Раніше Фрейзер обговорював свою роль у фільмі під час одного з інтерв'ю, де розповів про "широкий" і "громіздкий" гардероб і передбачив, що його роль не залишиться непоміченою.

"Це буде щось таке, чого ви раніше не бачили. Це дійсно все, що я можу вам сказати... Гардероб і костюм були об'ємними, цілісними, громіздкими. Це, безумовно, далеко від усього, що я коли-небудь робив, але не буду скромничати... Я знаю, що це справить незабутнє враження".

Востаннє Фрейзер з'являвся на екранах 10 років тому у бойовику "Прорив", і тільки зараз його справи пішли вгору. Нещодавно він зіграв лиходія Гарфілда Ліннса в "Бетдівчині" та знявся в новому вестерні Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця", проте "Кит" стане першою великою роллю актора після його повернення.

Свого часу Брендан зізнавався, що в 2003 році пережив сексуальні домагання з боку впливового голлівудського діяча, тодішнього президента Голлівудської асоціації іноземної преси Філіпа Берка. Невдалий шлюб, величезний перелік проблем зі здоров'ям і впадання в депресію призвели до краху його кар'єри.

[ + – ] Від атлетичної фігури Фрейзера не залишилося й сліду

Фрейзер зазначив, що деякі ролі суттєво вплинули на його здоров'я, оскільки виконувані ним трюки не пройшли безслідно. Він переніс кілька серйозних операцій. Актору була потрібна поперекова ламінектомія, операція з видалення задньої частини хребця в нижній частині спини, щоб звільнити місце в спинномозковому каналі. Перша операція не допомогла і йому довелося повторити її через рік. Також були часткова заміна колінного суглоба та додаткові операції на спині.