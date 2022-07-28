Universal показала первый тизер фильма об "отце" атомной бомбы Роберте Оппенгеймере

Фильм выйдет на большие экраны 21 июля 2023 года.

Студия Universal представила первый тизер фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" с Киллианом Мерфи в главной роли в роли физика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера.

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На черно-белых кадрах видео – Мерфи в образе Оппенгеймера и его изображение перемежается вспышками огня. "Мир меняется, реформируется. Это твой момент", – звучит за кадром голос Эмили Блант, играющей Кэтрин Оппенгеймер, жену ученого.

На экране появляется обратный отсчет.

"Вы дали им силу уничтожить самих себя", – слышен голос. Еще кто-то называет Оппенгеймера "самым важным человеком, который когда-либо жил". Учитывая склонность Нолана к временным темам, этот обратный отсчет приводит зрителя к мысли о том, что речь идет о дне, когда "мир изменится навсегда". Кстати, ссылка на тизер на YouTube – это "живое" видео, поскольку каждый раз, когда человек его смотрит, обратный отсчет уменьшается в режиме реального времени до даты выхода фильма.

Картина основана на получившей Пулитцеровскую премию книге Кая Берда и покойного Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера". Нолан адаптировал сценарий, а также выступил продюсером фильма. Роберт Оппенгеймер был широко известен как научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Из-за этого его часто называют "отцом атомной бомбы"

Судя по тизеру, и Нолан, и Мерфи провели обширное исследование, чтобы включить мельчайшие детали о настоящем ученом.

"Меня интересует человек и то, что изобретение атомной бомбы делает с человеком. Механика этого не совсем для меня – у меня нет интеллектуальных способностей, чтобы понять их, но эти персонажи очаровательны", – говорил Киллиан в одном из интервью.

Кроме Мерфи и Блант, в фильме появятся Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон в роли Лесли Гроувз, Флоренс Пью в роли Джин Тэтлок, а также Рами Малек, Бенни Сафди, Джош Хартнетт, Дейн ДеХаан, Джек Куэйд, Мэтью Модайн, Олден Эренрайх, Дэвид Крамгольц, Майкл Ангарано и Кеннет Брана.

Черно-белая картина снята оператором Хойтом ван Хойтемой, который ранее сотрудничал с режиссером в таких фильмах как "Интерстеллар", "Дюнкерк" и "Довод". Последняя работа Хойтемы – "Нет" Джордана Пила с Кеке Палмер и Дэниелом Калуя в главных ролях.

Примечательно, что этот фильм знаменует собой первую работу режиссера в Universal Studios, поскольку последние 20 лет Нолан сотрудничал только с Warner Bros Studios. Он выступил продюсером ленты вместе с Эммой Томас и Чарльзом Ровеном.

Премьера картины запланирована на 21 июля 2023 года.