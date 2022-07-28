Universal показала перший тизер фільму про "батька" атомної бомби Роберта Оппенгеймера

Фільм вийде на великі екрани 21 липня 2023 року.

Студія Universal представила перший тизер фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" із Кілліаном Мерфі в головній ролі фізика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера.

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На чорно-білих кадрах відео — Мерфі в образі Оппенгеймера, і його зображення переривають спалахи вогню. "Світ змінюється, реформується. Це твій момент", — звучить за кадром голос Емілі Блант, яка грає Кетрін Оппенгеймер, дружину вченого.

На екрані з'являється зворотний відлік.

"Ви дали їм силу знищити себе", — чути голос. Ще хтось називає Оппенгеймера "найважливішою людиною, яка коли-небудь жила". Зважаючи на схильність Нолана до часових тем, цей зворотний відлік приводить глядача до думки, що йдеться про день, коли "світ зміниться назавжди". До речі, посилання на тизер на YouTube — це "живе" відео, оскільки щоразу, коли людина його дивиться, зворотний відлік зменшується в режимі реального часу до дати виходу фільму.

Картина заснована на книзі Кая Берда й покійного Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера", що отримала Пулітцерівську премію. Нолан адаптував сценарій і виступив продюсером фільму. Роберт Оппенгеймер був широко відомий як науковий керівник Манхеттенського проєкту, в межах якого в роки Другої світової війни розробляли перші зразки ядерної зброї. Через це його часто називають "батьком атомної бомби".

Судячи з тизеру, і Нолан, і Мерфі провели широке дослідження, щоб включити найдрібніші деталі справжнього ученого.

"Мене цікавить людина й те, що винахід атомної бомби робить із людиною. Механіка цього не зовсім для мене — я не маю інтелектуальних здібностей, щоб зрозуміти їх, але ці персонажі чарівні", — говорив Кілліан в одному з інтерв'ю.

Окрім Мерфі та Блант, у фільмі з'являться Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон у ролі Леслі Гроувз, Флоренс П'ю в ролі Джин Тетлок, а також Рамі Малек, Бенні Сафді, Джош Гартнетт, Дейн ДеГаан, Джек Квейд, Метью Модайн, Олден Еренрайх, Девід Крамгольц, Майкл Ангарано та Кеннет Брана.

Чорно-білу стрічку зняв оператор Гойтом ван Гойтема, який раніше співпрацював з режисером у таких фільмах як "Інтерстелар", "Дюнкерк" і "Тенет". Остання робота Гойтеми — "Ні" Джордана Піла з Кеке Палмер і Денієлом Калуєю в головних ролях.

Примітно, що цей фільм знаменує першу роботу режисера в Universal Studios, оскільки останні 20 років Нолан співпрацював тільки з Warner Bros Studios. Він виступив продюсером стрічки разом із Еммою Томас і Чарльзом Ровеном.

Прем'єру стрічки запланували на 21 липня 2023 року.