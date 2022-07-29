Известные украинки поддержали Елену Зеленскую необычным флешмобом

Первая леди получила шквал негативных комментариев за недавнюю фотосессию для американского Vogue.

Недавно Елена Зеленская попала на digital-обложку американского глянца и дала откровенное интервью Vogue. Фотосессия первой леди Украины вызвала неоднозначную реакцию. Автором снимков стала знаменитая Энни Лейбовиц, которая прилетела в Киев ради встречи с Еленой Зеленской. Она сфотографировала супругу президента Украины в аэропорту Гостомеля, а также в Офисе президента.

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На обложке журнала первая леди Украины изображена сидящей на мраморных ступенях лестницы. Она выглядит уставшей.

Многие подписчики американского глянца отметили, что концепция снимков оказалось неуместной. Мол странно сниматься в глянце, когда в Украине каждый день погибают люди.

Украинцев же возмутила "неженственная поза" Елены Зеленской на фото.

В ответ на критику в соцсетях запустили флешмоб в поддержку первой леди Украины с хештегом #sitlikeagirl. Инициатором стала популярный историк моды и fashion-критик Зоя Звиняцковская.

"Я не думала, что это все будет настолько пылать. Уже американцы спрашивают, что там у вас с фоткой супруги президента, и им цитируют мой пост, чтобы объяснить" — написала журналистка. По словам Звиняцковской, она не фанатка Елены Зеленской, но ее возмутили критики, которым не понравилась поза первой леди Украины на фото.

Инициативу поддержали многие знаменитые украинки, среди которых журналистка Галина Танай, телеведущие Маричка Падалка и Василиса Фролова, нардеп Марина Бардина, певицы Lida Lee и Ольга Горбачева и другие. Все они считают, что в позировании первой леди Украины нет ничего "неженственного".

Ранее Фокус писал о том, что первая леди Украины выбрала для фотосессии Vogue наряды и аксессуары украинских брендов Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska и Poustovit. Интервью у Елены Зеленской взяла журналистка Рэйчел Донадио. А снимки сделала легендарная портретистка Энни Лейбовиц, чьи работы давно вошли в историю фотоискусства. В глянце Зеленскую назвали той, кто "помогла Украине заявить о себе", и первой, кто "заговорила о человеческом опыте войны".