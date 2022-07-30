Как заставить это работать. 7 вещей, которые важнее любви в отношениях

Как правильно выставить приоритеты на пути к счастливым отношениям.

Наши отношения являются одними из самых сложных и полезных аспектов жизни. Найти кого-то, с кем вы хотите разделить свою жизнь, — это прекрасно. Влюбиться кажется волшебным. Об этом пишет ourrelationships.com.

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На самом деле влюбленность имеет реальную пользу для здоровья и влияет на наше тело и наш разум. Около 87% американцев верят в настоящую любовь, и это многообещающе!

Но вопреки распространенному мнению, любовь — это еще не все, что вам нужно. Отношения требуют гораздо большего, чем любовь, чтобы поддерживать их, а любовь сама по себе не удержит пару вместе.

Успешные отношения требуют много работы, чтобы оба человека были счастливы и здоровы. Читайте дальше, чтобы узнать о 7 вещах более важных, чем любовь, которые вам нужно знать, чтобы ваши отношения работали.

Доверие в отношениях

Одна из самых важных частей отношений — это полное доверие друг другу. Вы должны быть в состоянии поверить, что они не собьются с пути, и вы доверяете им свои чувства.

Вы должны доверять друг другу достаточно, чтобы быть уязвимыми на эмоциональном и физическом уровне. Однако доверительные отношения не строятся за одну ночь, для их развития требуется время.

Если вы находитесь в начале отношений, а доверия еще нет, дайте ему время вырасти. Но если вы состоите в длительных отношениях и все еще не доверяете своему партнеру, это плохой знак.

Уязвимость

Говоря об уязвимости, это следующий важный пункт в этом списке. Уязвимость важна в отношениях, и это прекрасно с правильным партнером.

Открыться своему партнеру, не опасаясь осуждения, — это потрясающе. Он или она узнают вас лучше, и это может укрепить ваши отношения. Если вы не допускаете уязвимости в отношениях, вы не доверяете партнеру.

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Ваш партнер может чувствовать, что вы недостаточно доверяете ему, чтобы впустить его в свое пространство. Он может чувствовать себя закрытым, и это может быть обидно, да и вообще, может все испортить. Откройтесь и позвольте уязвимости изменить ваши отношения!

Коммуникация

Общение, общение, общение. Это один из самых важных аспектов отношений, но многие пары борются с этим.

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Есть много вещей в отношениях, которые вы можете решить с помощью эффективного общения. Оно очень нужно вам, чтобы устанавливать границы, решать проблемы, выражать чувства и многое другое.

Есть некоторые аспекты отношений, о которых некоторым людям трудно говорить, например, секс. Но правильное общение позволяет выявить проблемы и найти решения.

Честность в отношениях

В том же духе, что и доверие, честность является огромным фактором в любых отношениях. Ложь или сокрытие правды от партнера может разрушить ваши отношения.

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Если в отношениях нет честности, они в значительной степени обречены. Если на пути много маленькой лжи или большой секрет, правда в конце концов выйдет наружу. Это навредит вашему партнеру и может положить конец отношениям.

Что бы это ни было, вы должны достаточно уважать своего партнера, чтобы быть с ним честным. Оттуда вы можете работать над отношениями, но ложь ничего не решит.

Снисходительность и лояльность

Огромным столпом успешных отношений является верность своему партнеру. Вы должны быть верны ему или ей как вашему романтическому партнеру. Если вы оба не договорились и не установили границы открытых отношений, этот аспект не подлежит обсуждению.

Если вы не можете оставаться преданным и верным своему партнеру, спросите себя, почему вы с ним. Ваша приверженность имеет первостепенное значение, и вы можете причинить человеку много боли, если вы ему неверны.

Если вы не можете быть верны своему партнеру, лучше разорвать отношения, чем причинять значительную боль.

Уважение в отношениях

Уважение — важная часть любых отношений. Вы должны с предельным уважением относиться к своему партнеру и к себе.

Если вы пребываете в отношениях, в которых чувствуете себя подавленным или униженным, ваш партнер не уважает вас. Вы также должны уважать себя достаточно, чтобы выйти из такой ситуации.

Обе стороны должны уважать чувства и границы друг друга. Вы должны ценить и заботиться друг о друге всеми возможными способами.

Когда вы уважаете и любите друг друга, у вас будут прекрасные отношения. Эта основа доверия и безопасности необходима и приведет к замечательным вещам.

Привязанность

В начале отношений вы все влюблены и не можете оторвать рук друг от друга. Но со временем привязанность может ослабнуть, и важно вернуть ее.

Это такие мелочи, как держать партнера за руку или без причины поцеловать в течение дня. Эти маленькие действия показывают вашему партнеру, что вы любите его и заботитесь о нем, и это очень много значит.

Каждый любит по-своему, поэтому найдите время, чтобы изучить языки любви друг друга. Когда вы находите способы показать друг другу привязанность, это показывает, как много вы для них значите, и наоборот.

Чувство, что вас не ценят, может повредить вашим отношениям. Узнайте, как рассказать о возвращении привязанности, и это может иметь огромное значение.