Як змусити це працювати? 7 речей, які важливіші за кохання в стосунках

Як правильно виставити пріоритети на шляху до щасливих стосунків?

Наші стосунки є одними з найскладніших і найкорисніших аспектів життя. Знайти когось, із ким ви хочете розділити своє життя, — це чудово. Закохатися здається чарівним. Про це пише ourrelationships.com.

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Насправді закоханість має реальну користь для здоров'я та впливає на наше тіло й наш розум. Близько 87% американців вірять у справжнє кохання, і це дає надію!

Але всупереч поширеній думці, кохання — це ще не все, що вам потрібно. Стосунки вимагають набагато більшого, ніж любов, щоб підтримувати їх, а кохання саме по собі не втримає пару разом.

Успішні стосунки вимагають багато роботи, щоб обидві людини були щасливі та здорові. Читайте далі, щоб дізнатися про 7 важливіших речей, ніж любов, які вам потрібно знати, щоб ваші стосунки працювали.

Довіра в стосунках

Одна з найважливіших частин стосунків — це повна довіра одне одному. Ви повинні бути в змозі повірити, що вони не зіб'ються зі шляху, і ви довіряєте їм свої почуття.

Ви повинні довіряти одне одному достатньо, щоб бути вразливими на емоційному та фізичному рівні. Однак довірливі стосунки не будуються за одну ніч, для їхнього розвитку потрібен час.

Якщо ви на початку стосунків, а довіри ще немає, дайте їй час вирости. Але якщо ви перебуваєте в тривалих стосунках і все ще не довіряєте своєму партнерові, це поганий знак.

Вразливість

Говорячи про вразливість, це наступний важливий пункт у цьому списку. Вразливість важлива в стосунках, і це чудово з правильним партнером.

Відкритися своєму партнеру, не побоюючись засудження, — це приголомшливо. Він або вона дізнається вас краще, і це може зміцнити ваші стосунки. Якщо ви не припускаєте вразливості в стосунках, ви не довіряєте партнеру.

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Ваш партнер може відчувати, що ви недостатньо довіряєте йому, щоб впустити його у свій простір. Він може почуватися закритим, і це може бути прикро, та й взагалі може все зіпсувати. Відкрийтеся та дозвольте вразливості змінити ваші стосунки!

Комунікація

Спілкування, спілкування, спілкування. Це один із найважливіших аспектів стосунків, але багато пар борються з цим.

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Є багато речей у стосунках, які ви можете вирішити за допомогою ефективного спілкування. Воно дуже потрібно вам, щоб встановлювати кордони, вирішувати проблеми, висловлювати почуття та багато іншого.

Є деякі аспекти стосунків, про які деяким людям важко говорити, наприклад, секс. Але правильне спілкування дозволяє виявити проблеми та знайти рішення.

Чесність у стосунках

У тому ж дусі, як і довіра, чесність є величезним чинником у стосунках. Брехня або приховування правди від партнера може зруйнувати ваші стосунки.

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Якщо в стосунках немає чесності, вони значною мірою приречені. Якщо на шляху багато маленької брехні або великий секрет, правда врешті-решт вийде назовні. Це нашкодить вашому партнеру та може покласти край стосункам.

Що б це не було, ви маєте достатньо поважати свого партнера, щоб бути з ним чесним. Звідти ви можете працювати над стосунками, але брехня нічого не вирішить.

Поблажливість і лояльність

Величезним стовпом успішних стосунків є вірність своєму партнерові. Ви повинні бути вірними йому чи їй як вашому романтичному партнерові. Якщо ви обоє не домовилися та не встановили межі відкритих стосунків, цей аспект не підлягає обговоренню.

Якщо ви не можете залишатися відданим і вірним вашому партнеру, запитайте себе, чому ви з ним. Ваша відданість має першорядне значення, і ви можете завдати людині багато болю, якщо ви їй невірні.

Якщо ви не можете бути вірними своєму партнеру, краще розірвати стосунки, ніж завдавати значного болю.

Повага в стосунках

Повага — важлива частина будь-яких стосунків. Ви повинні з граничною повагою ставитися до свого партнера та себе.

Якщо ви перебуваєте в стосунках, у яких почуваєтеся пригніченим чи приниженим, ваш партнер не поважає вас. Ви також повинні поважати себе достатньо, щоб вийти з такої ситуації.

Обидві сторони мають поважати почуття та межі одне одного. Ви повинні цінувати та піклуватися одне про одного всіма можливими способами.

Коли ви поважаєте та любите одне одного, у вас будуть чудові стосунки. Ця основа довіри та безпеки необхідна та призведе до чудових речей.

Прихильність

На початку стосунків ви всі закохані та не можете відірвати рук одне від одного. Але згодом прихильність може ослабнути, і важливо повернути її.

Це такі дрібниці, як тримати партнера за руку або без причини поцілувати протягом дня. Ці маленькі дії показують вашому партнеру, що ви любите його та дбаєте про нього, і це дуже багато важить.

Кожен любить по-своєму, тому знайдіть час, щоб вивчити мови кохання одне одного. Коли ви знаходите способи показати одне одному прихильність, це показує, як багато ви для них означає, і навпаки.

Почуття, що вас не цінують, може зашкодити вашим стосункам. Дізнайтеся, як розповісти про повернення прихильності, і це може мати велике значення.