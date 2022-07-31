Чем "накормить" волосы. Топ-9 лучших продуктов для здоровья шевелюры

Какие продукты следует добавить в рацион для роста и оздоровления волос

Состояние наших волос часто зависит не только от генетики и состояния здоровья организма, но от того, что мы потребляем в пищу. Некоторые продукты могут напрямую благотворно повлиять на здоровье нашей шевелюры. Главное — знать какой продукт на что влияет и чему способствует.

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Лосось для блеска волос

Такая рыба, как лосось, сардины и скумбрия, богата полезными жирными кислотами омега-3. Ваше тело не может производить эти полезные жиры, поэтому вы должны получать их из пищи или пищевых добавок. Они помогают защитить вас от болезней, но ваше тело также нуждается в них, чтобы отрастить волосы и сохранить их блестящими и полными.

Греческий йогурт для роста волос

Он наполнен белком, строительным материалом для ваших локонов. Греческий йогурт также содержит ингредиент, который способствует притоку крови к коже головы и росту волос. Он называется витамином B5 (известным как пантотеновая кислота) и может даже помочь против истончения и выпадения волос. Вы можете замечать пантотеновую кислоту в качестве ингредиента на этикетках средств по уходу за волосами и кожей.

Шпинат против ломкости волос

Как и многие темно-зеленые листовые овощи, шпинат полон удивительных питательных веществ. Он содержит тонны витамина А, а также железо, бета-каротин, фолиевую кислоту и витамин С. Вместе они обеспечивают здоровую кожу головы и гриву. Они увлажняют волосы, чтобы они не ломались. Хотите немного смешать? Капуста — еще один отличный зеленый выбор.

Фрукты и овощи против выпадения волос

Тропические фрукты и овощи богаты витамином С. Они защищает ваши волосы от ломкости. Например, одна долька гуавы содержит 377 миллиграммов витамина С. Это более чем в четыре раза превышает минимальную рекомендуемую суточную дозу. Бонус!

Обогащенные железом злаки для предотвращения потери волос

Фото: The New Yorker

Слишком малое количество железа может привести к выпадению волос. Но вы можете найти это важное питательное вещество в обогащенных злаках, крупах и макаронах, а также в соевых бобах и чечевице. В говядине, особенно в субпродуктах, таких как печень, его много. Моллюски и темная листовая зелень тоже подходят.

Постная птица для густоты волос

Фото: Instagram

Когда вы не получаете достаточно белка, рост волос замедляется. Потому что рост новых останавливается, а старые волосы выпадают. Так у вас может наблюдаться бесконтрольное выпадение волос. Чтобы получить белок из мяса, выбирайте постные варианты, такие как курица или индейка, которые содержат меньше насыщенных жиров, чем такие мясные продукты, как говядина и свинина.

Сладкий картофель для борьбы с тусклыми локонами

Фото: Facebook My happyfood

У вас сухие волосы, потерявшие блеск? Сладкий картофель наполнен полезным для вас антиоксидантом под названием бета-каротин. Ваше тело превращает бета-каротин в витамин А. Это помогает защитить волосы от сухости и тусклости. Это также побуждает железы кожи головы вырабатывать маслянистую жидкость, называемую кожным салом, которая предотвращает высыхание волос. Вы также можете найти бета-каротин в других оранжевых овощах, таких как морковь, тыква, мускусная дыня и манго.

Корица для кровообращения

Посыпьте этой специей овсянку, тосты и кофе. Корица помогает с кровотоком, также называемым кровообращением. Это то, что приносит кислород и питательные вещества к вашим волосяным фолликулам.

Яйца для активного роста волос

Фото: Открытые источники

Ваши белковые и железные основания покрываются, когда вы едите яйца. Они богаты витамином B, называемым биотином, который способствует росту волос. Недостаток этого витамина может привести к выпадению волос. Биотин также помогает укрепить ломкие ногти.