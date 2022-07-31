Чим "нагодувати" волосся. Топ 9 найкращих продуктів для здоров'я шевелюри

Які продукти слід додати до раціону для росту та оздоровлення волосся

Стан нашого волосся часто залежить не тільки від генетики та стану здоров'я організму, але від того, що ми споживаємо. Деякі продукти можуть благотворно вплинути на здоров'я нашої шевелюри. Головне — знати, який продукт на що впливає і чому сприяє.

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Лосось для блиску волосся

Така риба, як лосось, сардини та скумбрія, багата на корисні жирні кислоти омега-3. Ваше тіло не може виробляти ці корисні жири, тому ви повинні отримувати їх із їжі або харчових добавок. Вони допомагають захистити вас від хвороб, але ваше тіло також потребує їх, щоб відростити волосся і зберегти його блискучим.

Грецький йогурт для росту волосся

Він наповнений білком, будівельним матеріалом для ваших локонів. Грецький йогурт також містить інгредієнт, який сприяє притоку крові до шкіри голови та росту волосся. Він називається вітаміном B5 (відомим як пантотенова кислота) і може навіть допомогти проти стоншення та випадання волосся. Ви можете упізнати пантотенову кислоту серед інгредієнтів на етикетках засобів для догляду за волоссям та шкірою.

Шпинат проти ламкості волосся

Як і багато темно-зелених листових овочів, шпинат сповнений дивовижних поживних речовин. Він містить тонни вітаміну А, а також залізо, бета-каротин, фолієву кислоту та вітамін С. Разом вони забезпечують здорову шкіру голови та гриву. Вони зволожують волосся, щоб воно не ламалося. Бажаєте трохи змішати? Капуста — ще один чудовий зелений вибір.

Фрукти та овочі проти випадіння волосся

Цей тропічний фрукт багатий на вітамін С. Він захищає ваше волосся від ламкості. Одна чашка гуави містить 377 міліграмів вітаміну С. Це більш ніж у чотири рази перевищує рекомендовану мінімальну добову дозу. Бонус!

Збагачені залізом злаки для запобігання втрати волосся

Фото: The New Yorker

Занадто мала кількість заліза може призвести до випадання волосся. Але ви можете знайти цю важливу поживну речовину в збагачених злаках, крупах та макаронах, а також у соєвих бобах та сочевиці. У яловичині, особливо у субпродуктах, таких як печінка, його багато. Молюски і темна листова зелень теж підходять.

Пісна птиця для густоти волосся

Фото: Instagram

Коли ви не отримуєте достатньо білка, ріст волосся "відпочиває". Оскільки це зупиняється, і старе волосся випадає, у вас може бути випадання волосся. Щоб отримати білок з м'яса, вибирайте пісні варіанти, такі як курка або індичка, які містять менше насичених жирів, ніж такі джерела, як яловичина та свинина.

Солодка картопля для боротьби з тьмяними локонами

Фото: Facebook My happyfood

У вас сухе волосся, що втратило блиск? Солодка картопля наповнена корисним для вас антиоксидантом під назвою бета-каротин. Ваше тіло перетворює бета-каротин на вітамін А. Це допомагає захистити волосся від сухості та тьмяності. Це також спонукає залози шкіри голови виробляти маслянисту рідину, яка називається шкірним салом, яка запобігає висиханню волосся. Ви також можете знайти бета-каротин в інших помаранчевих овочах, таких як морква, гарбуз, мускусна диня та манго.

Кориця для кровообігу

Посипте цією спецією вівсянку, тости та каву. Це допомагає з кровообігом. Це те, що приносить кисень та поживні речовини до ваших волосяних фолікул.

Яйця для активного росту волосся

Фото: Открытые источники

Ваші білкові та залізні корені покриваються, коли ви їсте яйця. Вони багаті на вітамін B, званий біотин, який сприяє росту волосся. Нестача цього вітаміну може призвести до випадання волосся. Біотин також допомагає зміцнити ламкі нігті.