Умерла актриса Нишель Николс, сыгравшая лейтенанта Ухуру в культовом "Стартреке"

Актрисе-афроамериканке, впервые сыгравшей не прислугу на экране, было 89 лет

Скончалась знаменитая актриса и модель Нишель Николс, исполнительница роли лейтенанта Нийоты Ухуры в культовом сериале "Стартрек" ("Звездный путь"). Об этом пишет Daily Mail.

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О смерти Николс сообщил ее сын, Кайл Джонсон, написав, что она умерла вечером 30 июля, в субботу.

"С сожалением сообщаю вам, что великий свет на небосклоне больше не сияет для нас, как это было в течение стольких лет", — написал он в воскресенье на странице своей матери в Facebook.

Уильям Шатнер, исполнитель роли капитана Джеймса Тиберия Кирка, написал, что персонаж Нишель, лейтенант Ухура, помог "переосмыслить социальные проблемы" во всем мире. К слову, в 1968 году поцелуй персонажей Шатнера и Николс стал первым межрасовым поцелуем, показанным по телевидению. "Это не вызвало негативной реакции, которую можно было ожидать, и не открыло двери для многих других шоу, но это стало толчком, положившим начало американской революции", — пояснил Шатнер.

[ + – ] Знаменитый поцелуй Уильяма Шатнера и Нишель Николс в "Звездном пути" Фото: Скриншот

Николс стала одной из первых чернокожих женщин в стране, сыгравших главную роль в шоу в прайм-тайм после того, как в 1966 году ее выбрали на роль Ниоты Ухура в культовом сериале "Звездный путь".

[ + – ] Леонард Нимой (Коммандер Спок) и Нишель Николс (Лейтенант Ухура) Фото: Скриншот

Ее вклад в киноиндустрию принес ей звезду на Аллее славы в Голливуде в 1992 году.

[ + – ] Леонард Нимой и Нишель Николс на съемках "Звездного пути" Фото: Соцсети

Актриса Вупи Голдберг, которая неоднократно заявляла, как сильно на нее повлияло появление Нишель Николс на экране, вспомнила, что когда впервые увидела ее в "Стартреке", то даже позвала родителей посмотреть: "Посмотрите, чернокожая леди на экране и она не играет прислугу, — сказала я. Тогда я поняла, что могу стать, кем угодно", — вспомнила Вупи.

[ + – ] Актрисы оригинального "Стартрека": Леонард Нимой, Уолтер Кениг, Нишель Николс и Джордж Такеи Фото: Getty Images

Однако путь Нишель Николс на экран был долгим. Она родилась в Чикаго, сыграла небольшую роль в эротическом мюзикле, и привлекла внимание Хью Хефнера, который пригласил ее в свой Playboy-клуб. Она работала моделью, гастролировала с Дюком Эллингтоном, играла в мюзиклах, но настоящим прорывом стала ее роль Ниоты Ухуры в "Звездном пути" продюсера Джина Родденберри. Для 1960-х – решение взять афроамериканку на одну из главных ролей и сделать ее полноценным членом команды – было революционным.

[ + – ] Нишель Николс в "Звездном пути" Фото: Скриншот

Сама Нишель считала свою роль слишком небольшой и хотела уйти из проекта, но Мартин Лютер Кинг убедил ее остаться, так как она была настоящим символом для миллионов американок.

После закрытия сериала в 1969 году Нишель стала волонтером НАСА, Мэй Джемисон, первая афроамериканка-астронавтка, говорила, что именно лейтенант Ухура повлияла на ее решение полететь в космос. И Салли Райд, первая американка, полетевшая в космос на "Челленджере" в 1983 году, также оказалась там, благодаря Нишель.

[ + – ] Нишель Николс - волонтер НАСА Фото: NASA

В 2018 году сын актрисы Кайл Джонсон объявил, что у нее диагностировали слабоумие, что спровоцировало битву за опекунство между ним и ее бывшим менеджером Гилбертом Б. Элл и ее подругой Анжеликой Фосетт.