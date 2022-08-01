Померла акторка Нішель Ніколс, яка зіграла лейтенанта Ухуру в культовому "Стартреку"

Акторці-афроамериканці, яка вперше зіграла не прислугу на екрані, було 89 років.

Померла знаменита акторка та модель Нішель Ніколс, виконавиця ролі лейтенанта Нійоти Ухури в культовому серіалі "Стартрек" ("Зоряний шлях"). Про це пише Daily Mail.

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Про смерть Ніколс повідомив її син Кайл Джонсон, написавши, що вона померла ввечері 30 липня, у суботу.

"З жалем повідомляю вам, що велике світло на небосхилі більше не сяє для нас, як це було протягом стількох років", — написав він у неділю на сторінці своєї матері у Facebook.

Вільям Шатнер, виконавець ролі капітана Джеймса Тіберія Кірка, написав, що персонаж Нішель, лейтенант Ухура, допоміг "переосмислити соціальні проблеми" в усьому світі. До речі, 1968 року поцілунок персонажів Шатнера і Ніколс став першим міжрасовим поцілунком, показаним на телебаченні. "Це не викликало негативної реакції, на яку можна було очікувати, і не відчинило двері для багатьох інших шоу, але це стало поштовхом, що започаткував американську революцію", — пояснив Шатнер.

[ + – ] Знаменитий поцілунок Вільяма Шатнера та Нішель Ніколс у "Зоряному шляху" Фото: Скриншот

Ніколс стала однією з перших чорношкірих жінок у країні, які зіграли головну роль у шоу у прайм-тайм після того, як у 1966 році її обрали на роль Нійоти Ухура у культовому серіалі "Зоряний шлях".

[ + – ] Леонард Німой (Коммандер Спок) і Нішель Вільямс (Лейтенант Ухура) Фото: Скриншот

Її внесок у кіноіндустрію приніс їй зірку на Алеї слави в Голлівуді 1992 року.

[ + – ] Леонард Німой і Нішель Ніколс на зйомках "Зоряного шляху" Фото: Соцсети

Актриса Вупі Голдберг, яка неодноразово заявляла, як сильно на неї вплинула поява Нішель Ніколс на екрані, згадала, що коли вперше побачила її в "Стартреку", то навіть покликала батьків подивитися: "Погляньте, чорношкіра леді на екрані, і вона не грає прислугу", — сказала я. Тоді я зрозуміла, що можу стати ким завгодно", — згадала Вупі.

[ + – ] Актори оригінального "Стартреку": Леонард Німой, Волтер Кеніг, Нішель Ніколс і Джордж Такеї Фото: Getty Images

Однак шлях Нішель Ніколс на екран був довгим. Вона народилася в Чикаго, зіграла невелику роль в еротичному мюзиклі та привернула увагу Г'ю Гефнера, який запросив її до свого Playboy-клубу. Вона працювала моделлю, гастролювала з Дюком Еллінгтоном, грала в мюзиклах, але справжнім проривом стала її роль Нійоти Ухури в "Зоряному шляху" продюсера Джина Родденберрі. Для 1960-х рішення взяти афроамериканку на одну з головних ролей і зробити її повноцінним членом команди було революційним.

[ + – ] Нішель Ніколс у "Зоряному шляху" Фото: Скриншот

Сама Нішель вважала свою роль надто невеликою та хотіла піти з проєкту, але Мартін Лютер Кінг переконав її залишитись, оскільки вона була справжнім символом для мільйонів американок.

Після закриття серіалу 1969 року Нішель стала волонтеркою НАСА, Мей Джемісон, перша афроамериканка-астронавтка, говорила, що саме лейтенант Ухура вплинула на її рішення полетіти в космос. І Саллі Райд, перша американка, яка полетіла в космос на "Челленджері" в 1983 році, також опинилася там завдяки Нішель.

[ + – ] Нішель Ніколс — волонтерка НАСА Фото: NASA

У 2018 році син акторки Кайл Джонсон оголосив, що в неї діагностували недоумство, що спровокувало битву за опікунство між ним і її колишнім менеджером Гілбертом Б. Елл і її подругою Анжелікою Фосетт.