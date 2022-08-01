Сильвестр Сталлоне обиделся на Дольфа Лундгрена за новый фильм об Иване Драго

Иван Драго был персонажем фильма "Рокки 4" и дрался с Рокки Бальбоа, которого создал и сыграл Сталлоне

Звезда боевиков 1990-х Дольф Лунгдгрен вернется к роли боксера Ивана Драго – персонажа культового фильма "Рокки 4". Однако оказалось, что создание нового спиноффа от MGM не было согласовано со Сильвестром Сталлоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Именно Сталлоне создал Рокки Бальбоа, героя фильмов "Рокки". За написание сценария к первому фильму и за роль в нем Сталлоне был номинирован на "Оскар" в 1977 году.

[ + – ] Кадр из фильма "Рокки 4" Фото: Скриншот

Иван Драго по прозвищу "Сибирский бык" появляется в фильме "Рокки 4", убивает на ринге Аполло Крида, друга Рокки и после выходит на бой с самим Бальбоа, где и терпит поражение. После он появлялся в сиквеле и спиноффе "Крид 2".

А теперь создатели франшизы "Крид", которая, в свою очередь, является спиноффом серии фильмов про боксера Рокки Бальбоа, решили расширить свою "киновселенную". В центре нового фильма будет фигура советского боксера Ивана Драго.

Сценаристом картины станет Роберт Лоутон, который работал над документальным фильмом о создании первой части франшизы "Рокки", а продюсером Ирвин Винклер и его сыновья.

Сильвестр Сталлоне уже отреагировал на планы снять новый фильм, к которому он не будет иметь никакого отношения.

"Еще один стервятник! Только что узнал, что Ирвин Винклер, жалкий 94-летний продюсер и его дети-стервятники, Чарльз и Дэвид, обдирают до костей замечательного персонажа, которого я создал, даже не сказав мне об этом", — написал Сталлоне. И сообщил, что обижен на Лундгрена, которого считал своим другом.

"Когда-то я уважал Дольфа, но он никогда не говорил мне о том, что происходит за моей спиной с персонажем, который я создал для него! Настоящие друзья дороже золота и они так не поступают!", — резюмировал Сталлоне.

[ + – ] Дольф Лундгрен и Слай Сталлоне

Дольф Лундгрен уже ответил Сталлоне, сообщив, что утвержденного сценария, заключенных сделок и режиссера еще нет. И сам он был введен в заблуждение, подумав, что Сталлоне в курсе планов насчет нового фильма. Они уже выяснили все неурядицы и все еще друзья.