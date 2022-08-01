Сильвестр Сталлоне образився на Дольфа Лундгрена за новий фільм про Івана Драго
Іван Драго був персонажем фільму "Роккі 4" і бився з Роккі Бальбоа, якого створив і зіграв Сталлоне.
Зірка бойовиків 1990-х Дольф Лунгдгрен повернеться до ролі боксера Івана Драго — персонажа культового фільму "Роккі 4". Однак з'ясувалося, що створення нового спін-офа від MGM не було погоджено із Сильвестром Сталлоне. Про це пише Daily Mail.
Саме Сталлоне створив Роккі Бальбоа, героя фільмів "Роккі". За написання сценарію до першого фільму та за роль у ньому Сталлоні був номінований на "Оскар" у 1977 році.
Іван Драго на прізвисько "Сибірський бик" з'являється у фільмі "Роккі 4", вбиває на рингу Аполло Кріда, друга Роккі й після виходить на бій із самим Бальбоа, де й зазнає поразки. Після цього він з'являвся в сиквелі та спін-офі "Крід 2".
А тепер творці франшизи "Крід", яка, зі свого боку, є спін-офом серії фільмів про боксера Роккі Бальбоа, вирішили розширити свій "кіновсесвіт". У центрі нового фільму буде постать радянського боксера Івана Драго.
Сценаристом картини стане Роберт Лоутон, який працював над документальним фільмом про створення першої частини франшизи Роккі, а продюсером Ірвін Вінклер і його сини.
Сильвестр Сталлоне вже відреагував на плани зняти новий фільм, до якого він не матиме жодного стосунку.
"Ще один стерв'ятник! Щойно дізнався, що Ірвін Вінклер, жалюгідний 94-річний продюсер і його діти-стерв'ятники, Чарльз і Девід, обдирають до кісток чудового персонажа, якого я створив, навіть не сказавши мені про це", — написав Сталлоне. І повідомив, що ображений на Лундгрена, якого вважав своїм другом.
"Колись я поважав Дольфа, але він ніколи не говорив мені про те, що відбувається за моєю спиною з персонажем, який я створив для нього! Справжні друзі дорожчі за золото і вони так не роблять!" — резюмував Сталлоне.
Дольф Лундгрен уже відповів Сталлоне, повідомивши, що затвердженого сценарію, укладених угод і режисера ще немає. І сам він був введений в оману, подумавши, що Сталлоне в курсі планів щодо нового фільму. Вони вже з'ясували всі негаразди та все ще друзі.