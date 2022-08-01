Сильвестр Сталлоне образився на Дольфа Лундгрена за новий фільм про Івана Драго

Іван Драго був персонажем фільму "Роккі 4" і бився з Роккі Бальбоа, якого створив і зіграв Сталлоне.

Зірка бойовиків 1990-х Дольф Лунгдгрен повернеться до ролі боксера Івана Драго — персонажа культового фільму "Роккі 4". Однак з'ясувалося, що створення нового спін-офа від MGM не було погоджено із Сильвестром Сталлоне. Про це пише Daily Mail.

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Саме Сталлоне створив Роккі Бальбоа, героя фільмів "Роккі". За написання сценарію до першого фільму та за роль у ньому Сталлоні був номінований на "Оскар" у 1977 році.

[ + – ] Кадр із фільму "Роккі 4" Фото: Скриншот

Іван Драго на прізвисько "Сибірський бик" з'являється у фільмі "Роккі 4", вбиває на рингу Аполло Кріда, друга Роккі й після виходить на бій із самим Бальбоа, де й зазнає поразки. Після цього він з'являвся в сиквелі та спін-офі "Крід 2".

А тепер творці франшизи "Крід", яка, зі свого боку, є спін-офом серії фільмів про боксера Роккі Бальбоа, вирішили розширити свій "кіновсесвіт". У центрі нового фільму буде постать радянського боксера Івана Драго.

Сценаристом картини стане Роберт Лоутон, який працював над документальним фільмом про створення першої частини франшизи Роккі, а продюсером Ірвін Вінклер і його сини.

Сильвестр Сталлоне вже відреагував на плани зняти новий фільм, до якого він не матиме жодного стосунку.

"Ще один стерв'ятник! Щойно дізнався, що Ірвін Вінклер, жалюгідний 94-річний продюсер і його діти-стерв'ятники, Чарльз і Девід, обдирають до кісток чудового персонажа, якого я створив, навіть не сказавши мені про це", — написав Сталлоне. І повідомив, що ображений на Лундгрена, якого вважав своїм другом.

"Колись я поважав Дольфа, але він ніколи не говорив мені про те, що відбувається за моєю спиною з персонажем, який я створив для нього! Справжні друзі дорожчі за золото і вони так не роблять!" — резюмував Сталлоне.

[ + – ] Дольф Лундгрен і Слай Сталлоне

Дольф Лундгрен уже відповів Сталлоне, повідомивши, що затвердженого сценарію, укладених угод і режисера ще немає. І сам він був введений в оману, подумавши, що Сталлоне в курсі планів щодо нового фільму. Вони вже з'ясували всі негаразди та все ще друзі.