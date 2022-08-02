Софи Уэссекская появилась в модной юбке-миди на Играх Содружества

Супруга принца Эдуарда порадовала поклонников стильным выходом в свет.

57-летняя графиня Уэссекская вместе со своей дочерью, 18-летней Луизой Виндзор, сыном, 14-летним Джеймсом виконтом Северном, и супругом принцем Эдвардом, проводит время на Играх Содружества. На днях она восхитила поклонников потрясающей юбкой-миди с цветочным принтом и рюшами от одного из любимых брендов королевской семьи ME + EM. Об этом пишет Hellomagazine.

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Юбка Bright Paisley Maxi Track стоит около 185 фунтов стерлингов. Софи Уэссекская сочетала яркий низ с темно-синей блузой и черными босоножками.

[ + – ] Софи Уэссекская с детьми на Играх Содружества Фото: Getty Images

[ + – ] Леди Луиза Виндзор сопровождала свою знаменитую маму на мероприятии Фото: Getty Images

18-летняя леди Луиза Виндзор, сопровождавшая свою знаменитую маму на мероприятии, также выглядела потрясающе. Она примерила один из нарядов Софи — платье без рукавов от дизайнера Peter Pilotto с причудливым абстрактным принтом из ярких оттенков. Впервые Софи Уэссекская надела это платье на Цветочную выставку в Челси в 2015 году.

Супруга принца Эдуарда считается иконой стиля. Она уже появлялась на Играх Содружеств в других модных образах. Среди стильных нарядов было ослепительное платье от Peter Pilotto с цветочным принтом и кожаные эспадрильи от Penelope Chilvers. А также платье Cloqué с круглым вырезом и короткими рукавами.

Как известно, Софи не единственная поклонница этого платья. Леди Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы — недавно появилась на радиостанции в Австралии в точно таком же наряде. Она стилизовала платье с высокими каблуками и украшениями.

Напомним, Игры Содружества продлятся до 8 августа. Мероприятие обещает стать крупнейшим спортивным праздником в истории Великобритании со времен Олимпийских игр в Лондоне десять лет назад. В этом году церемонию открытия Игр Содружества вместо королевы Елизаветы II провел ее старший сын, наследник британского престола принц Чарльз.

Фокус ранее писал о том, что принц Уильям поздравил футболисток сборной Англии с победой в финале Евро-2022. Наследник британского престола, будучи президентом Футбольной ассоциации, вручил спортсменкам их трофеи. В ответ футболистки подарили принцу футболки для его детей.