Принц Уильям поздравил футболисток, одержавших историческую победу над Германией в Евро-2022

Англия выиграла финал Евро-2022 со счетом 2:1 у Германии, благодаря голу в овертайме Хлои Келли

Принц Уильям вручил футболисткам сборной Англии их трофеи и лично поздравил с победой. Принц – давний поклонник женского футбола. Он встречался с игроками сборной и даже получил от них в подарок футболки для своих детей. Об этом пишет Daily Mail.

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Главным арбитром финального матча женского Евро-2022 по футболу, в котором встретились сборные Англии и Германии стала Екатерина Монзуль из Украины. Матч прошел на легендарном стадионе "Уэмбли", и завершился со счетом 2:1 в пользу английской сборной.

Первыми в матче забили англичанки. Немки сравняли счет в матче на 79 минуте.Так как в основное время сильнейшая сборная Европы не была определена, игра перешла в овертайм, где победу сумела вырвать сборная Англии. Решающий гол в этом поединке забила на 110 минуте Хлои Келли.

Для женской сборной Англии по футболу эта победа на чемпионате Европы стала первой в истории. Ранее сборная Англии уже дважды играла в финале на первенстве континента, но оба раза проигрывала. У сборной Германии в активе целых 8 трофеев Евро.

Футболистки сборной, прозванные Львицами, стали настоящими звездами у себя дома. Королева Елизавета отправила им личное поздравление, написав: "Вы все подали пример, который будет источником вдохновения для девочек и женщин сегодня и для будущих поколений".

Принц Уильям вручил Львицам трофеи и прослезился, поздравляя девушек.

Как президент ФА, он ранее встречался с футболистками и даже играл против некоторых из них в благотворительных матчах.

Ранее он опубликовал видео с дочкой, принцессой Шарлоттой, которая также является большой фанаткой футбола, и пожелал Львицам победы.

[ + – ] Принц Уильям и принцесса Шарлотта

Принц Уильям рассказывал, что его дети обожают футбол, а особенно принцесса Шарлотта, которая "особенно хороша на воротах".

Сегодня утром герцог Кембриджский разместил в своем официальном аккаунте в Твиттере видео, в котором он и Шарлотта поделились своей поддержкой Львиц.